Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гаджиев считает, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя ужесточать из-за СВО

    Гаджиев считает, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя ужесточать из-за СВО

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    – Возможно ли ужесточение лимита на легионеров в РПЛ?

    – Думаю, что нет. Знаете, по какой причине? Потому что идет СВО. Считаю, что наоборот, в этой ситуации не надо ужесточать лимит.

    Условно говоря, полмира против нас, полмира за. Надо, чтобы три четверти было за нас. Поэтому надо, чтобы у нас играли легионеры.

    Мы хоть и говорим, что спорт вне политики, на самом деле это ее значительная часть. Футбол, например, смотрят 4 миллиарда.

    Надо просто другое делать – лучше учить наших мальчишек. Не считаю, что они менее одаренные, чем любые иностранцы. Нужна качественная работа с молодежью.

    Когда они приходят в профессиональные клубы и не знают, как открыться и как закрыть игрока, и например, не очень хорошо играют вверху, конечно, тогда мы будем уступать легионерам.

    – Если все-таки сделать шесть легионеров на поле вместо восьми – это принесет пользу этим мальчишкам? Они тогда будут больше играть.

    – Никакие лимиты не принесут никакой пользы, если у них будут поблажки. Только хорошая квалифицированная тренировка приведет к тому, что наши мальчишки будут конкурентоспособны.

    – Возможна через несколько лет полная отмена лимита на легионеров в РПЛ?

    – За это у нас выступали отдельные специалисты, но думаю, что на данном этапе надо оставлять то, что есть. Не прыгать туда-сюда, а просто целенаправленно работать с молодежью.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    Новости по теме
    Гаджиев не верит в высылку Промеса: «Россия ведeт СВО фактически и против Голландии» 11
    Лидер Первой лиги хочет усилиться лучшим бомбардиром позапрошлого сезона РПЛ 4
    Гаджиев объяснил выбор нового тренера на место Бердыева в клуб-лидер Первой лиги 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2024 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1708368917
    Гаджи Гаджиев на грудь принял. Добавил бы еще, что все 4 миллиарда сидят на бомбардире. :))))
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1708408254
    золотые слова ГАДЖИЕВА..молодёжь надо учить играть и бороться на поле......как тренер ГАДЖИЕВ ноль ...у него команды играли в БЕЙ-БЕГИ 9 в защите и один нападающий .вот кто деградировал футбол в РОССИИ а российские футболисты 80 процентов не могут играть на поле....спасает их российский паспорт поэтому ничтожные и бездарные российские футболисты стоят в 5 раз дороже чем хороший легионер...СНЯТЬ ЛИМИТ лучше будет.....легионеры от бедности так хорошо играют а российские от богатства не могут играть...украинская молодёжь как бегают и играют хорошо потому что мало платят....в СССР хорошо играли потому что получали заводские зарплаты..ДОЛОЙ ЛИМИТ
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+