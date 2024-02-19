Гаджиев считает, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя ужесточать из-за СВО

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

– Возможно ли ужесточение лимита на легионеров в РПЛ?

– Думаю, что нет. Знаете, по какой причине? Потому что идет СВО. Считаю, что наоборот, в этой ситуации не надо ужесточать лимит.

Условно говоря, полмира против нас, полмира за. Надо, чтобы три четверти было за нас. Поэтому надо, чтобы у нас играли легионеры.

Мы хоть и говорим, что спорт вне политики, на самом деле это ее значительная часть. Футбол, например, смотрят 4 миллиарда.

Надо просто другое делать – лучше учить наших мальчишек. Не считаю, что они менее одаренные, чем любые иностранцы. Нужна качественная работа с молодежью.

Когда они приходят в профессиональные клубы и не знают, как открыться и как закрыть игрока, и например, не очень хорошо играют вверху, конечно, тогда мы будем уступать легионерам.

– Если все-таки сделать шесть легионеров на поле вместо восьми – это принесет пользу этим мальчишкам? Они тогда будут больше играть.

– Никакие лимиты не принесут никакой пользы, если у них будут поблажки. Только хорошая квалифицированная тренировка приведет к тому, что наши мальчишки будут конкурентоспособны.

– Возможна через несколько лет полная отмена лимита на легионеров в РПЛ?

– За это у нас выступали отдельные специалисты, но думаю, что на данном этапе надо оставлять то, что есть. Не прыгать туда-сюда, а просто целенаправленно работать с молодежью.