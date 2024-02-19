В РФС прояснили участие Лепса в программе перед матчем Россия – Сербия

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил, выступит ли Григорий Лепс перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.

Сообщалось, что певец может исполнить на стадионе «Динамо» в Москве песню «Родина-мать».

«Мы действительно готовим масштабную предматчевую программу для болельщиков на ближайшие встречи с Сербией и Парагваем. Хотя и сам по себе приезд таких сборных в Россию – сейчас большой спортивный праздник.

К матчевым шоу будут привлечены ведущие артисты страны, один из них – Григорий Лепс. Будут и другие. В целом, ожидается большое число звездных гостей. В том числе, из Сербии.

Направлены приглашения Красичу, Видичу, Пьяновичу, Лазовичу, Короману. На второй матч планируем пригласить в Москву известных парагвайских футболистов – Чилаверта и Роке Санта Круса», – сказал Терешин.