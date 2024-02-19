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    • В РФС прояснили участие Лепса в программе перед матчем Россия – Сербия

    В РФС прояснили участие Лепса в программе перед матчем Россия – Сербия

    Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил, выступит ли Григорий Лепс перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.

    Сообщалось, что певец может исполнить на стадионе «Динамо» в Москве песню «Родина-мать».

    «Мы действительно готовим масштабную предматчевую программу для болельщиков на ближайшие встречи с Сербией и Парагваем. Хотя и сам по себе приезд таких сборных в Россию – сейчас большой спортивный праздник.

    К матчевым шоу будут привлечены ведущие артисты страны, один из них – Григорий Лепс. Будут и другие. В целом, ожидается большое число звездных гостей. В том числе, из Сербии.

    Направлены приглашения Красичу, Видичу, Пьяновичу, Лазовичу, Короману. На второй матч планируем пригласить в Москву известных парагвайских футболистов – Чилаверта и Роке Санта Круса», – сказал Терешин.

    • Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 20:57
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1708367370
    Направлены приглашения Красичу, Видичу, Пьяновичу, Лазовичу==== А Игнашевичу ? Гы гы
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