Экс-тренер «Зенита» призвал «Спартак» избавиться от Промеса

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уголовное преследование Квинси Промеса.

Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Будь я на месте руководителей «Спартака», я бы сразу расторг контракт с Квинси Промесом. Как этого можно было еще не сделать?

Это большой удар по всему российскому футболу. У «Спартака» и так проблем много, а теперь еще больше – они должны это понимать, разве нет?» – заявил Петржела.