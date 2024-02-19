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    • Экс-тренер «Зенита» призвал «Спартак» избавиться от Промеса

    Экс-тренер «Зенита» призвал «Спартак» избавиться от Промеса

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уголовное преследование Квинси Промеса.

    • Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Будь я на месте руководителей «Спартака», я бы сразу расторг контракт с Квинси Промесом. Как этого можно было еще не сделать?

    Это большой удар по всему российскому футболу. У «Спартака» и так проблем много, а теперь еще больше – они должны это понимать, разве нет?» – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.02.2024 20:35
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    Комментарии (84)
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    BVG4
    1708368008
    По приговору Промеса уже высказалось очень много людей. Уважаемых и не очень! Странно, но те, кто обязан был первым высказаться, а мы понимаем, что это руководство Лукойла (понимают, что имидж этой компании сейчас на кону!,) тем не менее сохраняют олимпийское спокойствие и выдерживают гроссмейстерскую паузу! Молчит в тряпочку и главные руководители ФК Спартак! Нигде не встретил высказывание на эту тему Ген, спорт, тех, исп. и фин директоров! Да и технический координатор Артем Ребров что то не спешит высказаться! Из уважения к своим ортодоксальным фанатам, наверное можно было бы прояснить как настроено руководство компании и клуба реагировать на ситуацию. Они тут, бедолаги , отбиваться как могут от (справедливых, на мой взгляд) напад
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    АлексМак
    1708368319
    Прав, на все сто!
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    Napaleon Banapart
    1708368375
    Будь я на месте Властимила Петржелы... Тянул бы Гавану Клаб через соломинку на белом пляже острова свободы.. Любовался бы задницами мулаток сквозь темные очки под полями соломенной шляпы...И что там происходит в Спартаке.. Или Зените мне было бы пополам....
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    ySS
    1708369430
    Если что, то большой удар по российскому футболу нанесло отстранение от международных соревнований. Пред российским правосудием Промес чист, пока, а соблюдение международных норм сейчас совсем и абсолютно не актуально. Привет всем переживающим за имидж Спартака и Лукойла)
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    BoevStas1
    1708370982
    Заткнись курва чешская)))Квинси свой!!!
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    Cleaner
    1708372270
    Спартак и ПОНИМАТЬ понятия НЕСОВМЕСТИМЫЕ! Ржу ни могу!!!...)))
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    Plyash
    1708372398
    Сколько же идиотов у нас обитает,диву даёшься,и не только из "бывших",но и настоящих. А Промес был,есть и будет в нашем футболе одним из сильнейших,им и останется,это же очевидно. Удачи тебе,Антоха.Забей на Пи@ерландию свой прибор.
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    шахта Заполярная
    1708375239
    Ты ни когда не будешь тренером Великого Спартака, твой придел зенит
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    TIMOTHY
    1708376451
    Не расторгают потому что понимают что их по любому расформируют
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    Bozigit
    1708403431
    Это существенно ослабит Спартак
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