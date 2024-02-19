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    Гурцкая высказался об уголовном преследовании Промеса

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал положение Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах.

    • Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Понимаю душевные страдания болельщиков, которые говорят: «Спартак» не должен сдавать своего игрока». С другой стороны, я понимаю футбольный клуб «Спартак», который за два дня до конца трансферного окна потеряет своего ведущего футболиста.

    И как будто бы они, даже имея какие-то бабки, просто физически не смогут его заменить. Я вообще не понимаю, они в какой-то тупиковой ветке.

    С другой стороны, я понимаю тех людей, больших людей, которые говорят: «Если это правда, и он каким-то образом участвовал в этой торговле, то нет вообще никакого оправдания».

    Квинси должен был либо что-то высказать в свое оправдание, либо он обрекает себя на то, что следующие 50 лет он должен провести только в России.

    Вот сколько ему осталось жить, он остается, как разведчик. Поменяет фамилию, станет Промесов, и будет тренировать детей на базе в Тарасовке», – заявил Гурцкая.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    19.02.2024 19:30
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    Комментарии (5)
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    Pooodle
    1708364114
    Это Тимуру мордастому надо бы поменять фамилию!
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    qwertyйцукен
    1708364215
    Разведчик Промесов.50 лет в ссылке.И родные голландские березки никогда не увидит.Гы гы
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1708365928
    Кинокомпания Horizon Films собирается снять мини-сериал о футболисте московского Спартака Квинси Промесе. Производство байопика планируется в сотрудничестве со студией Lusus, недавно сделавшей документальный сериал о Фейеноорде. Сообщается, что сериал «Жизнь, как балет» будет фокусироваться на «драматизированной версии» биографии Промеса...
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    АЛЕКС 58
    1708371497
    Будет в России барыжить,у нас тоже есть торговля наркотиками. А Лукойл со Спартаком крышевать будут русского **** антошку
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    Городовой
    1708407484
    Спартак давно имеет убогую селекцию, теперь свой драгдилер появился. Кого ещё купят? Педофила?
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