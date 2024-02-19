Гурцкая высказался об уголовном преследовании Промеса

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал положение Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах.

Футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Понимаю душевные страдания болельщиков, которые говорят: «Спартак» не должен сдавать своего игрока». С другой стороны, я понимаю футбольный клуб «Спартак», который за два дня до конца трансферного окна потеряет своего ведущего футболиста.

И как будто бы они, даже имея какие-то бабки, просто физически не смогут его заменить. Я вообще не понимаю, они в какой-то тупиковой ветке.

С другой стороны, я понимаю тех людей, больших людей, которые говорят: «Если это правда, и он каким-то образом участвовал в этой торговле, то нет вообще никакого оправдания».

Квинси должен был либо что-то высказать в свое оправдание, либо он обрекает себя на то, что следующие 50 лет он должен провести только в России.

Вот сколько ему осталось жить, он остается, как разведчик. Поменяет фамилию, станет Промесов, и будет тренировать детей на базе в Тарасовке», – заявил Гурцкая.