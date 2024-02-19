Нигматуллин – об отношениях с детьми: «Младший пишет, только когда ему нужны деньги»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о взаимоотношениях со своими детьми.

– До сих пор плачу за университет младшего сына – в США это дорогая игрушка. В прошлом году купил квартиру в Майами, за нее еще не полностью рассчитался. Планирую закрыть этот вопрос и заняться собой.

– Почему с вами не общаются взрослые дети?

– В какой-то момент потерял с ними связь. Доверительные и теплые отношения у них сложились с мамой.

В детстве мне не хватало тактильной, отцовской любви, поэтому старался дать ее детям: тискал, обнимал, целовал в попки, как говорится. И вот теперь так.

Говорят, дети понимают родителей, только когда у них появляются свои дети. Но иногда бывает поздно. Отношусь к этому философски.

Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Слежу за ними на расстоянии. На протяжении двух лет они были свидетелями того, что происходит.

Для них развод точно не стал новостью. Младший пишет, только когда ему нужны деньги.

– Что чувствуете в такие моменты?

– Мне горько и печально, но стараюсь абстрагироваться.