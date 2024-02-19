Смородская предостерегла Хвичу от трансфера в «Барселону»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Барселону».
«Решать Хвиче и агенту, но я бы не рискнула на переход в «Барселону» на его месте. Совершенно не факт, что у него там всe получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды.
Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде. Конечно, можно адаптироваться, но это большой риск.
Хотя думаю, что Хвича сейчас стоит 100 миллионов евро. Он дорогой игрок», – сказала Смородская.
- В этом сезоне Хвича забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
- Контракт грузинского вингера с «Наполи» рассчитан до 2027 года.