Смородская предостерегла Хвичу от трансфера в «Барселону»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Барселону».

«Решать Хвиче и агенту, но я бы не рискнула на переход в «Барселону» на его месте. Совершенно не факт, что у него там всe получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды.

Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде. Конечно, можно адаптироваться, но это большой риск.

Хотя думаю, что Хвича сейчас стоит 100 миллионов евро. Он дорогой игрок», – сказала Смородская.