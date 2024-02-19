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    Смородская предостерегла Хвичу от трансфера в «Барселону»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Барселону».

    «Решать Хвиче и агенту, но я бы не рискнула на переход в «Барселону» на его месте. Совершенно не факт, что у него там всe получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды.

    Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде. Конечно, можно адаптироваться, но это большой риск.

    Хотя думаю, что Хвича сейчас стоит 100 миллионов евро. Он дорогой игрок», – сказала Смородская.

    • В этом сезоне Хвича забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
    • Контракт грузинского вингера с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2024 18:29
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1708357718
    ...именно в Барсу! Если есть возможность и уверенность в своих силах...
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    ...уефан
    1708357838
    ...Смородская уже насоветовала, наруководила(...
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    Krics
    1708360438
    Главное стиральный порошок заменить,тетя знает,а вообще кто она такая,если кто в теме напишите,кроме известных фактов.
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