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    Три топ-клуба заинтересованы в Хвиче

    «Барселона» заинтересована в вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Летом каталонцы уже делали запросы по игроку, но в переговоры так и не вступили.

    В борьбе за Кварацхелию также участвуют «Челси» и «ПСЖ», но наиболее конкретный интерес исходит от каталонского клуба, который следит за игроком уже много месяцев.

    «Наполи» обсуждал с грузинским футболистом продление контракта, но при переговорах возникли проблемы, так как окружение футболиста просит о значительном повышении зарплаты – до уровня ведущего форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.

    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в 30 матчах за «Наполи».
    • Кварацхелия выступает за нынешний клуб с лета 2022 года.
    • Его контракт рассчитан до 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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    Источник: Get Football

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    16.02.2024 15:34
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    Комментарии (7)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708087027
    Круто Хвича взлетел
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    MazaiNN
    1708087133
    Удачи Хвиче.
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    Cleaner
    1708087948
    Не потянет Хвича в большом клубе. Он всадник без головы, там такие не нужны. Куда сам бежит и что на поле творится ему неведомо.
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    ...уефан
    1708091021
    ...хорошие у него ноги. Со зрением только плоховато). Со временем, думаю, наладится). В Европе он явно не лишний...
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    САДЫЧОК
    1708094960
    Хвича игрок одного сезона.Сейчас он худший в Наполи.
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    aldo conte
    1708219465
    Что-то Хвича стал мало забивать. Как с такими показателями просить увеличение по зарплате?
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