Три топ-клуба заинтересованы в Хвиче

«Барселона» заинтересована в вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Летом каталонцы уже делали запросы по игроку, но в переговоры так и не вступили.
В борьбе за Кварацхелию также участвуют «Челси» и «ПСЖ», но наиболее конкретный интерес исходит от каталонского клуба, который следит за игроком уже много месяцев.
«Наполи» обсуждал с грузинским футболистом продление контракта, но при переговорах возникли проблемы, так как окружение футболиста просит о значительном повышении зарплаты – до уровня ведущего форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.
- В этом сезоне 23-летний Кварацхелия забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в 30 матчах за «Наполи».
- Кварацхелия выступает за нынешний клуб с лета 2022 года.
- Его контракт рассчитан до 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.