Три топ-клуба заинтересованы в Хвиче

«Барселона» заинтересована в вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Летом каталонцы уже делали запросы по игроку, но в переговоры так и не вступили.

В борьбе за Кварацхелию также участвуют «Челси» и «ПСЖ», но наиболее конкретный интерес исходит от каталонского клуба, который следит за игроком уже много месяцев.

«Наполи» обсуждал с грузинским футболистом продление контракта, но при переговорах возникли проблемы, так как окружение футболиста просит о значительном повышении зарплаты – до уровня ведущего форварда неаполитанцев Виктора Осимхена.