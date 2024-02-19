Нигматуллин раскрыл свой доход от работы диджеем

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, сколько зарабатывает, будучи диджеем.

– Сколько приносит диджейство?

– Больших денег сначала не было. Тут как в футболе: нужно пробиться из Второй лиги в РПЛ или Лигу чемпионов. Начинал с 30 тысяч рублей за выступление. Лет пять назад для меня это стало достаточно прибыльным хобби.

Например, последний гонорар [летом 2023-го] был в районе 20 тысяч долларов за несколько выступлений на неделе. Сейчас одно [выступление] приносит мне в среднем 500-700 тысяч рублей.

Футбольный и диджейский доход нет смысла сравнивать, потому что у меня были [футбольные] контракты на 400-500 тысяч долларов в год. В среднем диджейство приносит мне те же деньги, что и в «Локомотиве», когда [в 2001-м] стал лучшим спортсменом России.

В феврале исполнилось 14 лет, как я стал диджеем. С возвращением в Россию я снова востребован, что является высшей оценкой моей деятельности. Планирую продолжать этим заниматься в свободное время от основной работы.