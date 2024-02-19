Новая форма сборной России: другой экипировщик вместо adidas и образ из русской народной сказки

Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России.

Сообщалось, что национальная команда сыграет в ней с Сербией и Парагваем в марте.

Во-первых, экипировщиком сборной вместо adidas стала российская компания Jögel.

Во-вторых, при создании новой формы разработчики использовали образ жар-птицы.

«Главная концепция новой экипировки – образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. На смену трeм полоскам прилетел персонаж русской народной сказки. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы.

РФС презентует новую экипировку 6 марта в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ», – сообщил источник.