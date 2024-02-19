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    • Новая форма сборной России: другой экипировщик вместо adidas и образ из русской народной сказки

    Новая форма сборной России: другой экипировщик вместо adidas и образ из русской народной сказки

    Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России.

    Сообщалось, что национальная команда сыграет в ней с Сербией и Парагваем в марте.

    Во-первых, экипировщиком сборной вместо adidas стала российская компания Jögel.

    Во-вторых, при создании новой формы разработчики использовали образ жар-птицы.

    «Главная концепция новой экипировки – образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. На смену трeм полоскам прилетел персонаж русской народной сказки. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы.

    РФС презентует новую экипировку 6 марта в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ», – сообщил источник.

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    Источник: Mash

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    19.02.2024 14:49
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1708345222
    ...я, как про сказки прочитал, подумал про Емелю-Дурачка и Печку). Думаю, куда ж они впихают всё это на форму?)...
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    balam
    1708346029
    считаю,что тема ивана-дурака раскрыта не полностью
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    Axe111
    1708352740
    Какая была такая и осталась
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    Pooodle
    1708364363
    Фу, опять на поросячью похожа
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    qwertyйцукен
    1708365803
    стала российская компания Jögel==== Подумал -почему у российской компании название не русское ? Посмотрел в тырнете--Основатель бренда Jögel Артур Мовсесян...Ну понятно всё.Этому пох на это.)))
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