Нигматуллин сказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы о тратах в Москве.

– Заметили инфляцию?

– Глобального скачка не заметил.

– Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?

– Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».

– Готовите?

– Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.

– Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?

– Тысяч 200.

– Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?

– Слышал, но не думаю об этом.

– Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?

– В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом.

Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.

Он поиграл в России, Италии и Израиле.

После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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