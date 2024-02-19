Нигматуллин сказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы о тратах в Москве.
– Заметили инфляцию?
– Глобального скачка не заметил.
– Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?
– Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».
– Готовите?
– Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.
– Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?
– Тысяч 200.
– Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?
– Слышал, но не думаю об этом.
– Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?
– В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом.
- Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
- Он поиграл в России, Италии и Израиле.
- После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.
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