Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Нигматуллин сказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве

    Нигматуллин сказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы о тратах в Москве.

    – Заметили инфляцию?

    – Глобального скачка не заметил.

    – Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?

    – Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».

    – Готовите?

    – Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.

    – Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?

    – Тысяч 200.

    – Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?

    – Слышал, но не думаю об этом.

    – Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?

    В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

    Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!

    Новости по теме
    «Вчера прислали красивую попку»: 49-летний Нигматуллин похвастался «большим вниманием женщин» 5
    Нигматуллин – об отношениях с детьми: «Младший пишет, только когда ему нужны деньги» 3
    Нигматуллин раскрыл свой доход от работы диджеем
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2024 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1708343932
    Вообще-то "сколько денег нужно для жизни" это некорректный вопрос. Это зависит от того сколько зарабатываешь, чем больше зарабатываешь тем больше и денег нужно.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1708345438
    Противно читать такие интервью. Хоть и вратарь он был хороший.
    Ответить
    АлексМак
    1708346285
    красиво жить не запретишь, когда есть на что. Не фигово так ,- лимон в месяц,- по богатому.
    Ответить
    O-kolesov
    1708353327
    - Шура, сколько вам надо денег для счастья? - 100 рублей. - Для полного счастья - .....шесть тыщ чеыреста...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+