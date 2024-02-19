Абаскаль охарактеризовал Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль указал на особенность Квинси Промеса.

По его словам, голландский вингер лучше играет под давлением.

«Квинси очень голоден, очень решителен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться, и чем сложнее все становится, тем лучше они играют.

Им нужны эти большие задачи, чтобы выполнять их. Я помню, как он забивал голы и приближался к отметке в 100 мячей. Он говорил мне, что не хочет об этом думать, но я сказал ему, чтобы он был спокоен, чтобы справиться с этим, и он справился», – сказал Абаскаль.