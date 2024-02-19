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    Абаскаль охарактеризовал Промеса

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль указал на особенность Квинси Промеса.

    По его словам, голландский вингер лучше играет под давлением.

    «Квинси очень голоден, очень решителен. Он из тех игроков, которые мотивированы соревноваться, и чем сложнее все становится, тем лучше они играют.

    Им нужны эти большие задачи, чтобы выполнять их. Я помню, как он забивал голы и приближался к отметке в 100 мячей. Он говорил мне, что не хочет об этом думать, но я сказал ему, чтобы он был спокоен, чтобы справиться с этим, и он справился», – сказал Абаскаль.

    • В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Контракт 32-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в июне.
    • В Нидерландах его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

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    Источник: Relevo

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    19.02.2024 14:00
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    Комментарии (19)
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    alefreddy
    1708345214
    и еще справится как бы там не промывали кости
    Ответить
    ...уефан
    1708345548
    ...у него сейчас супер стимул для шикарной просто игры!)...
    Ответить
    АлексМак
    1708346684
    ...под давлением кокса... Слишком много чести этим двум дятлам,- рыжему и губастому. Будто писать больше не о чем...Пока их обоих не уберут, у Сраптака лучше не станет...
    Ответить
    Taps
    1708350077
    Две гниды друг друга поимели ...
    Ответить
    ivany4
    1708350649
    Скорее всего, что-то не так с переводом. Или чьим-то пересказом. Вспоминая игры Антохи, процентов 80 его игр под давлением, не принесли нужного результата. А если его прихватывали на двух флангах, то частенько это либо заканчивалось карточками, либо могло так закончиться. Если он поднаторел в этих вопросах, то есть вероятность, что увидим нового Промеса.
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    АЛЕКС 58
    1708352363
    Кукушка хвалит петуха,за то,что хвалит он кукушку....
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708352656
    Ну если ему давления мало, то пусть валит в голландскую тюрягу и там играет. Коко с Мамаем проконсультируют. Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1708352669
    Два хряка бестолковых)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708354533
    Хряки поймут!?) Да никогда
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1708355338
    Не долго осталось,один домой второй в тюрьму
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