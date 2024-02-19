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    Титов – о Промесе: «Русские в беде своих не бросают»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о ситуации с хавбеком красно-белых Квинси Промесом.

    – Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?

    – Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам.

    В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется.

    Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.

    Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится.

    Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.

    – Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.

    – Бывают же судебные ошибки? Тут мне сложно выносить вердикт, пока не рассмотрена апелляция. Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. Давайте хотя бы дождемся результатов рассмотрения апелляции.

    • Прокуратура Амстердама объявила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
    • Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В этом сезоне нидерландец провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2024 13:28
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    Комментарии (33)
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    DOCTOR PENALTY
    1708345255
    Егор, какая тут беда?... Если отбросить политику, - а она в футболе ну никак не нужна -, то в чистом остатке будет: порезал человека ножом, дури завёз немерено... По 7 лет за мелкие проказы не дают.
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    ...уефан
    1708345855
    ..."Будет играть!!! - Я, сказал!!!"(с)...
    Ответить
    АлексМак
    1708346933
    Вон из России губастика! И рыжего,- иже с ним. Своих хватает. И тренера русского поставить. Только тогда что-то начнёт сдвигаться у бывшей во времена СССР народной команды.
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    АЛЕКС 58
    1708352628
    Наркоторговец для броменталя всегда будет своим
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    TIMOTHY
    1708352800
    Далее он от темы наркоты свиняра!! Так ознакомься уродец а потом отвечай
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    TIMOTHY
    1708352884
    Титов кстати сам был дисквалифицирован за допинг в ек!! Нашли кого спросить! Спросите ещё Еременко , Мамая....
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    qwertyйцукен
    1708353920
    русские своих в беде не бросают.==== Наркоделец и резавший брата - свой для русских.Ясно, понятно. Как говорится-скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708354712
    С каждым днём убеждаюсь что секта вся полностью без мозгов! Не ознакомился с сутью а не бросает своих!) Титов ау))
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    saf05
    1708356478
    Это с каких времен наркоторговцы своими стали.
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    BVG4
    1708361044
    Вот интересно, что бы сказал сейчас Василий Алибабаевич супруге Промеса — Джейми и двум дочкам и двум сыновьям?! Наверное что-то вроде :Жалко, такой хороший женщин, а отец – барыга...
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