Андрей Мостовой высказался о переходах Сутормина и Чистякова из «Зенита» в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил надежду, что полузащитник Алексей Сутормин и защитник Дмитрий Чистяков помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ.

– С Дмитрием Чистяковым и Алексеем Суторминым, которые уехали в аренду в «Сочи», связь поддерживаете?

– Созванивались. Им все нравится. Тем более у Леши Сутормина там много знакомых. Да и у Димы Чистякова. Все сложилось так, как им хотелось: чтобы игровая практика была.

Надеюсь, они помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ. Тем более для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни. Она дала мне трамплинчик в карьере. Поэтому желаю «Сочи» остаться в Премьер‑лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества. Желаю им с «Сочи» идти только вперед!