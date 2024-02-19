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    • Андрей Мостовой высказался о переходах Сутормина и Чистякова из «Зенита» в «Сочи»

    Андрей Мостовой высказался о переходах Сутормина и Чистякова из «Зенита» в «Сочи»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил надежду, что полузащитник Алексей Сутормин и защитник Дмитрий Чистяков помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ.

    – С Дмитрием Чистяковым и Алексеем Суторминым, которые уехали в аренду в «Сочи», связь поддерживаете?

    – Созванивались. Им все нравится. Тем более у Леши Сутормина там много знакомых. Да и у Димы Чистякова. Все сложилось так, как им хотелось: чтобы игровая практика была.

    Надеюсь, они помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ. Тем более для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни. Она дала мне трамплинчик в карьере. Поэтому желаю «Сочи» остаться в Премьер‑лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества. Желаю им с «Сочи» идти только вперед!

    • Чистяков и Сутормин в зимнее трансферное окно перешли из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2023/24.
    • После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает 16 место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 10:28
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708330986
    Сутормин сделал правильное решение. После травмы ему никак не набрать форму. Наберёт вернётся. Чистяков слабоват для Зенита. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1708336466
    Мостовой. Сочи дали мне трамплин на скамейку немытых и хороший контракт. Я доволен.
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