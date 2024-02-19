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    • «Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

    «Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Кристал Пэласа», 25-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Годфри, Гуйе, Гарнер, Макнил, Харрисон, Янг, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Ричардс, Андерсен, Муньос, Франка, Лерма, Уортон, Хьюз, Айю, Матета.

    Главный тренер: Оливер Глазнер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас»

    «Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    19.02.2024 10:11
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