Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Кристал Пэласа», 25-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Годфри, Гуйе, Гарнер, Макнил, Харрисон, Янг, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Ричардс, Андерсен, Муньос, Франка, Лерма, Уортон, Хьюз, Айю, Матета.

Главный тренер: Оливер Глазнер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас»