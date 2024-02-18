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    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке»

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о зарплате полузащитника Кристофера Мартинса в московской команде. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что люксембургский игрок получает 2,5 миллиона евро в год.

    «2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты.

    Судя по тому, кто распространяет фейки о зарплате Мартинса и их репостит, интересант известен. При этом те же телеграм-каналы не рвут на себе волосы о зарплате Бальде, который по-прежнему на балансе «Спартака» и от него никакой пользы», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.02.2024 20:34
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    Комментарии (10)
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    FCSpartakM
    1708285818
    тоже удивило, ну какие 2.5 млн долларов, бред
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    VVM1964
    1708292976
    А ведь она точно что-то знает, но не договаривает - готовит "на "посошок" )))
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