Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о зарплате полузащитника Кристофера Мартинса в московской команде. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что люксембургский игрок получает 2,5 миллиона евро в год.

«2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты.

Судя по тому, кто распространяет фейки о зарплате Мартинса и их репостит, интересант известен. При этом те же телеграм-каналы не рвут на себе волосы о зарплате Бальде, который по-прежнему на балансе «Спартака» и от него никакой пользы», – сказала Салихова.