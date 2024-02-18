Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бетис»: Силва, Миранда, Папастатопулос, Пеццелла, Бельерин, Форнальс, Абде, Фекир, Рока, Джонни, Жозе.
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини
«Алавес»: Сивера, Дуарте, Абкар, Марин, Горосабель, Бланко, Гевара, Сола, Гуриди, Риоха, Омородион.
Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».