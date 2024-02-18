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    • «Бетис» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Бетис» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бетис»: Силва, Миранда, Папастатопулос, Пеццелла, Бельерин, Форнальс, Абде, Фекир, Рока, Джонни, Жозе.

    Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

    «Алавес»: Сивера, Дуарте, Абкар, Марин, Горосабель, Бланко, Гевара, Сола, Гуриди, Риоха, Омородион.

    Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Алавес»

    Бетис-Алавес смотреть онлайн 18 февраля

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 20:32
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