Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бетис»: Силва, Миранда, Папастатопулос, Пеццелла, Бельерин, Форнальс, Абде, Фекир, Рока, Джонни, Жозе.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

«Алавес»: Сивера, Дуарте, Абкар, Марин, Горосабель, Бланко, Гевара, Сола, Гуриди, Риоха, Омородион.

Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Алавес»