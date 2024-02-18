«Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу

Бывший спартаковец Евгений Ловчев призвал клуб помогать своему полузащитнику Квинси Промесу. Нидерландца объявили в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Опять же, что мы знаем про эту историю?! Только что его осудили, и все. Больше ничего! Промес верой и правдой служил «Спартаку» много лет, теперь клуб должен помогать ему в непростой ситуации.

Он же не бандит?! Однозначно не бандит. Сколько уже Квинси живет на наших глазах в России! И поводов усомниться в нем не было», – сказал Ловчев.