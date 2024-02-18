Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу

    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев призвал клуб помогать своему полузащитнику Квинси Промесу. Нидерландца объявили в международный розыск.

    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

    «Опять же, что мы знаем про эту историю?! Только что его осудили, и все. Больше ничего! Промес верой и правдой служил «Спартаку» много лет, теперь клуб должен помогать ему в непростой ситуации.

    Он же не бандит?! Однозначно не бандит. Сколько уже Квинси живет на наших глазах в России! И поводов усомниться в нем не было», – сказал Ловчев.

    Новости по теме
    Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса 16
    Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет» 13
    Селюк – о Промесе: «Не хотелось бы, чтобы Россия была убежищем для избегающих тюрьмы» 51
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2024 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии (46)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1708273940
    Еще чемп не начался а у лазурных бакланов от Промеса уже пуканы дымят!)
    Ответить
    aaaaahhhh
    1708274193
    Безапелляционные, двуличные, трусливые, жалкие комменты болельщиков Зенита.Вы просто дешевки.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708275128
    Как это не бандит? Он хуже бандита с такой статьёй, причем вторая статья после поножовщины. Свинси стал рецидивистом. Наградите его хряки. Какой стыд от этого антинародного клуба! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1708275216
    ... опросы по теме: "Промес", проводят все, кому не лень у тех, кому не лень ответить)...
    Ответить
    neim
    1708276717
    Ловчев всё больше и больше становится похож на Байдена, особенно в своих высказываниях, разве только ещё на ступеньках не падает ))).
    Ответить
    TIMOTHY
    1708277098
    Старый сектант, чё уж там)всю жизнь на допинге и не то ляпнешь в старости)
    Ответить
    Mirak92
    1708280602
    Ребят слывшали?барыга не считаеться бандитом.Ай да героин по улицам толкать ,Евгений разрешил
    Ответить
    АлексМак
    1708284035
    Именно, что бандит. А у Серафимовича маразм начал прогрессировать возрастной.
    Ответить
    СпорЦмен
    1708284303
    На Чикатило, тоже никто не мог подумать. Старый барыга кроет своего. Все знают, если Промес дорогу начертит, Ловчев захрюкает. :)))
    Ответить
    Спартач80
    1708290511
    Когда мне хоть одна б.о.мжиха педикулёзная ответит, вам не стыдно, за вашего советника президента Зенита, батюшку-педофила Грозовского?... "В чужом глазу соломинку увижу, в своём бревна не замечаю"...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+