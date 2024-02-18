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    • «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Мальорка»: Райкович, Коста, Гонсалес, Настасич, Райо, Видаль, Родригес, Дардер, Маскарель, Педро, Мурики.

    Главный тренер: Хавьер Агирре

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Субельдия, Пачеко, Арамбуру, Турриэнтес, Мерино, Субименди, Силва, Захарян, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Реал Сосьедад»

    Мальорка-Реал Сосьедад смотреть онлайн 18 февраля

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 16:43
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