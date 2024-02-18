Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Мальорка»: Райкович, Коста, Гонсалес, Настасич, Райо, Видаль, Родригес, Дардер, Маскарель, Педро, Мурики.

Главный тренер: Хавьер Агирре

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Субельдия, Пачеко, Арамбуру, Турриэнтес, Мерино, Субименди, Силва, Захарян, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль