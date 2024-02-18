Агент заявил, что Миранчук – лучший игрок «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, оценил игру футболиста в последнее время.

«Алексей – лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова главного тренера Джан Пьеро Гасперини дорогого стоят.

Миранчук – хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он так же продолжил играть. Всегда есть над чем работать.

Он растет, клуб его поддерживает во всем, руководство очень радо этому. Алексей сейчас очень рад и счастлив.

Что изменилось в его игре? По чемпионату будет понятно. Он приобрел ментальность и появилась уверенность. Для России он футболист с большой буквы», – сказал Шпинев.