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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Раед», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Хиляль»: Буну, Лоди, Аль-Булахи, Кулибали, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович.

    Главный тренер: Жоржи Жезуш

    «Аль-Раед»: Морейра, Аль-Досери, Аль-Ражех, Гонсалес, Ндиайе, Аль-Джазани, Фузаир, Норманн, Аль-Субае, Тавареш, Беркао.

    Главный тренер: Игор Йовичевич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»

    Аль-Хиляль – Аль-раед смотреть онлайн 18 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 15:32
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