Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Раед», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Хиляль»: Буну, Лоди, Аль-Булахи, Кулибали, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович.

Главный тренер: Жоржи Жезуш

«Аль-Раед»: Морейра, Аль-Досери, Аль-Ражех, Гонсалес, Ндиайе, Аль-Джазани, Фузаир, Норманн, Аль-Субае, Тавареш, Беркао.

Главный тренер: Игор Йовичевич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»