18 февраля состоится очередной поединок 20 тура аравийской Премьер-Лиги. Лидер турнира «Аль-Хиляль» будет принимать скромный «Аль-Раед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Команда Жорже Жезуша уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая ближайшего преследователя («Аль-Наср») на 7 очков. Заметим, что великолепный сезон в составе «Аль-Хиляля» проводит бывший вингер питерского «Зенита» Малком. Он записал на свой лицевой счет 9 голов и 5 ассистов в 18 матчах аравийской Премьер-Лиги.

«Аль-Раед»

«Аль-Раед» застрял на 13 строчке в таблице, находясь в опасной близости от зоны вылета (2 очка). Перед командой экс-наставника донецкого «Шахтера» Игора Йовичевича стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе.

Личные встречи

Последние три очных противостояния соперников завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»

«Аль-Хиляль» не намерен на ровном месте терять очки в матчах с оппонентами, которые значительно уступают в классе подопечным Жезуша. Предлагаем поставить на уверенную победу хозяев поля с форой -1,5 (1,52).