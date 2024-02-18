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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: прогноз на матч аравийской Премьер-Лиги, 18 февраля

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»: прогноз на матч аравийской Премьер-Лиги, 18 февраля

    18 февраля состоится очередной поединок 20 тура аравийской Премьер-Лиги. Лидер турнира «Аль-Хиляль» будет принимать скромный «Аль-Раед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

    «Аль-Хиляль»

    Команда Жорже Жезуша уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая ближайшего преследователя («Аль-Наср») на 7 очков. Заметим, что великолепный сезон в составе «Аль-Хиляля» проводит бывший вингер питерского «Зенита» Малком. Он записал на свой лицевой счет 9 голов и 5 ассистов в 18 матчах аравийской Премьер-Лиги.

    «Аль-Раед»

    «Аль-Раед» застрял на 13 строчке в таблице, находясь в опасной близости от зоны вылета (2 очка). Перед командой экс-наставника донецкого «Шахтера» Игора Йовичевича стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния соперников завершились следующими исходами:

    • 24.08.2023 «Аль-Раед» – «Аль-Хиляль» 0:4
    • 31.05.2023 «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед» 3:2
    • 10.01.2023 «Аль-Раед» – «Аль-Хиляль» 1:1

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Раед»

    «Аль-Хиляль» не намерен на ровном месте терять очки в матчах с оппонентами, которые значительно уступают в классе подопечным Жезуша. Предлагаем поставить на уверенную победу хозяев поля с форой -1,5 (1,52).

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:35
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