Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о реакции игроков клуба на приговор Квинси Промесу. Нидерландец объявлен в международный розыск.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе – самый авторитетный футболист.

Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», – сказал Мостовой.