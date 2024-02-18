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    • Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса

    Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о реакции игроков клуба на приговор Квинси Промесу. Нидерландец объявлен в международный розыск.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе – самый авторитетный футболист.

    Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.02.2024 13:33
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    Комментарии (16)
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    шахта Заполярная
    1708253581
    Даже и писать на эту глупость не хочется. Но сейчас вонючки все исправят
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    NewLife
    1708256101
    Росб.омжСпорт опять врет об объявлении в розыск. Неплохо было бы объявить в розыск провокаторов и наказать за фейки и ложь.
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    aldo conte
    1708257894
    Зачем уважаемому клубу репутация укрывателя преступников? Да еще по статье о наркотиках? Не лучше ли распрощаться с ним?
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    АЛЕКС 58
    1708258590
    Наоборот! Пусть купят ему розовый кадилак,неизменный атрибут черн.....ых наркодилеров!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708258976
    Промяс будет доплачивать со своих наркопритонских бабок соучастникам, чтобы не разорвали контракт. Стыдно за укрывателей. Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1708266013
    Второй день дымит. Сви.нным шашлыком пахнет.
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