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    • Андрей Мостовой пожаловался на тяжелую коммуникацию с зенитовскими бразильцами

    Андрей Мостовой пожаловался на тяжелую коммуникацию с зенитовскими бразильцами

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как проходит коммуникация с зимними новичками.

    – Ваше взаимодействие с новыми игроками: как оно развивается?

    – С Ильзатом Ахметовым мы уже давно знакомы. Когда мы играем в квадраты, у нас есть разделение. Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков нас покинули – Ильзат в наш квадрат зашел. Он хорошо влился в коллектив, с ним нормально все. Он хороший парень, я давно с ним знаком. Нино что-то может сказать по-английски, а Педро в этом плане тяжеловато, он пока только на своем может общаться. Коммуникацию пока тяжело наладить, но это можно понять: мало бразильцев знают английский язык.

    • В «Зените» более половины состава – легионеры.
    • Команда начинает 3-й сбор в ОАЭ.
    • 2 марта «Зенит» возобновит сезон РПЛ домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    18.02.2024 13:23
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    Комментарии (7)
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    шахта Заполярная
    1708253353
    Придется тебе Мостовой португальский или испанский (какой у них) учить. Клуп же бразильский.
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    JIEGEHDA
    1708256535
    Заголовок: Мостовой пожаловался . Суть : Им сложно пока что . Мало знают язык. Вся суть грязного хайпа. А щас утятина прийдут из Тарасовки будут про " бразильский клуб " писать . А на деле чел просто сказал что им пока что сложно так как есть недопонимание. Вряд-ли Мостовой знает условный Испанский если завтра прийдёт оттуда клуб с контрактом.
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    nemolod
    1708269148
    Все идет к тому,что на поле будут все 11 бразильцев,а все остальные - в запасных!
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