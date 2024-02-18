Андрей Мостовой пожаловался на тяжелую коммуникацию с зенитовскими бразильцами

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как проходит коммуникация с зимними новичками.

– Ваше взаимодействие с новыми игроками: как оно развивается?

– С Ильзатом Ахметовым мы уже давно знакомы. Когда мы играем в квадраты, у нас есть разделение. Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков нас покинули – Ильзат в наш квадрат зашел. Он хорошо влился в коллектив, с ним нормально все. Он хороший парень, я давно с ним знаком. Нино что-то может сказать по-английски, а Педро в этом плане тяжеловато, он пока только на своем может общаться. Коммуникацию пока тяжело наладить, но это можно понять: мало бразильцев знают английский язык.