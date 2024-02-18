18 февраля на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч 25 тура испанской Ла Лиги. «Райо Вальекано» встретится с «Реалом». Дерби стартует в 16:00 по московскому времени.

«Райо Вальекано»

На неделе «Райо» официально сменил главного тренера. Мадридцы указали с вещами на выход Франсиско Родригесу, назначив на его место 36-летнего Иньиго Переса. К слову, доселе у Переса не было опыта самостоятельной тренерской работы. Ранее он трудился лишь в качестве ассистента.

«Реал»

В минувший вторник «Реал» успешно стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти не без труда одолели на выезде крепкий «Лейпциг» – 1:0. Настоящим героем матча стал голкипер «Реала» Андрей Лунин, совершивший девять сэйвов. Также следует заметить, что в игре с «Райо» команда Анчелотти не сможет рассчитывать на хавбека Джуда Беллингема. Последний восстанавливается после повреждения.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд принесли следующие результаты:

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал»

«Реал» явно настроен укрепить лидирующие позиции в Примере и в планы команды Анчелотти не входит потеря очков в дерби с кризисным «Райо Вальекано». Рекомендованная ставка: победа «Реала» (1,60).