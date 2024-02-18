Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Райо Вальекано» – «Реал»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 18 февраля

    «Райо Вальекано» – «Реал»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 18 февраля

    18 февраля на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч 25 тура испанской Ла Лиги. «Райо Вальекано» встретится с «Реалом». Дерби стартует в 16:00 по московскому времени.

    «Райо Вальекано»

    На неделе «Райо» официально сменил главного тренера. Мадридцы указали с вещами на выход Франсиско Родригесу, назначив на его место 36-летнего Иньиго Переса. К слову, доселе у Переса не было опыта самостоятельной тренерской работы. Ранее он трудился лишь в качестве ассистента.

    «Реал»

    В минувший вторник «Реал» успешно стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти не без труда одолели на выезде крепкий «Лейпциг» – 1:0. Настоящим героем матча стал голкипер «Реала» Андрей Лунин, совершивший девять сэйвов. Также следует заметить, что в игре с «Райо» команда Анчелотти не сможет рассчитывать на хавбека Джуда Беллингема. Последний восстанавливается после повреждения.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд принесли следующие результаты:

    • 05.11.2023 «Реал» – «Райо Вальекано» 0:0
    • 24.05.2023 «Реал» – «Райо Вальекано» 2:1
    • 07.11.2022 «Райо Вальекано» – «Реал» 3:2

    Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал»

    «Реал» явно настроен укрепить лидирующие позиции в Примере и в планы команды Анчелотти не входит потеря очков в дерби с кризисным «Райо Вальекано». Рекомендованная ставка: победа «Реала» (1,60).

    Новости по теме
    Примера. «Реал» в меньшинстве удержал ничью с «Райо Вальекано» (1:1) 5
    Стали известны стартовые составы на матч «Райо Вальекано» – «Реал»: 18 февраля
    «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2024 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+