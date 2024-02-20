Болельщик «Райо» показывал расистские жесты Винисиусу, на фаната могут подать в суд

Поклонник «Райо Вальекано» во время матча 25-го тура Примеры с «Реалом» (1:1) изображал обезьяну при помощи жестов и выкриков, когда нападающий мадридцев Винисиус подошел к боковой линии. Момент попал в эфир Movistar+.

Ла Лига рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении болельщика, использовавшего расистские жесты.