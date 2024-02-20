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    • Болельщик «Райо» показывал расистские жесты Винисиусу, на фаната могут подать в суд

    Болельщик «Райо» показывал расистские жесты Винисиусу, на фаната могут подать в суд

    Поклонник «Райо Вальекано» во время матча 25-го тура Примеры с «Реалом» (1:1) изображал обезьяну при помощи жестов и выкриков, когда нападающий мадридцев Винисиус подошел к боковой линии. Момент попал в эфир Movistar+.

    Ла Лига рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении болельщика, использовавшего расистские жесты.

    • В матче 23-го тура Примеры 5 февраля другой болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц игрока «Севильи» Лукаса Окампоса.
    • За это фаната оштрафовали на 6 тысяч евро. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

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    Источник: Relevo

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