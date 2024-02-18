Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Брайтона», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Трасти, Холгейт, Робинсон, Ахмедходжич, Богль, Осборн, Хамер, Винисиус, Макэйти, Арчер.

Главный тренер: Крис Уайлдер

«Брайтон»: Стил, Эступиньян, Данк, ван Хеке, Лэмпти, Буонанотте, Митома, Гилмор, Лаллана, Гросс, Уэлбек.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби