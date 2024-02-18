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    • «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Брайтона», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Трасти, Холгейт, Робинсон, Ахмедходжич, Богль, Осборн, Хамер, Винисиус, Макэйти, Арчер.

    Главный тренер: Крис Уайлдер

    «Брайтон»: Стил, Эступиньян, Данк, ван Хеке, Лэмпти, Буонанотте, Митома, Гилмор, Лаллана, Гросс, Уэлбек.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед»«Брайтон»

    «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 10:37
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