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    • «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 25 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежен, Мумин, Баллиу, Гарсия, Перес, Палазон, Сисс, Валентин, Камельо.

    Главный тренер: Иньиго Перес

    «Реал»: Лунин, Ихеначо, Карвахаль, Чуамени, Лукас, Вальверде, Диас, Камавинга, Кроос, Винисиус, Рамос Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»

    «Райо Вальекано» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 10:20
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