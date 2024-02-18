Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала», 25 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Лежен, Мумин, Баллиу, Гарсия, Перес, Палазон, Сисс, Валентин, Камельо.
Главный тренер: Иньиго Перес
«Реал»: Лунин, Ихеначо, Карвахаль, Чуамени, Лукас, Вальверде, Диас, Камавинга, Кроос, Винисиус, Рамос Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».