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    • Тимощук поделился впечатлениями от зенитовских бразильцев

    Тимощук поделился впечатлениями от зенитовских бразильцев

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук доволен адаптацией новых бразильцев.

    «Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но всe равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность.

    Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут дальше радовать и наших болельщиков», – сказал Тимощук.

    • В «Зените» 13 легионеров – больше половины состава.
    • «Зениту» осталось провести 1 сбор в ОАЭ.
    • 2 марта команда возобновит сезон РПЛ домашним матчем со «Спартаком».

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    Источник: «Известия»

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    18.02.2024 08:29
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1708237268
    Зенит Срамтак, даешь 8:0!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708244201
    Педро красава. Будет хряков крутить в штрафной как девчонок малолеток. Гыгыгы
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1708253042
    Тимощук - предатель.
    Ответить
    Россия
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