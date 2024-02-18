Тимощук поделился впечатлениями от зенитовских бразильцев

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук доволен адаптацией новых бразильцев.

«Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но всe равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность.

Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут дальше радовать и наших болельщиков», – сказал Тимощук.