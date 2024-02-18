Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Селюк – о Промесе: «Не хотелось бы, чтобы Россия была убежищем для избегающих тюрьмы»

    Селюк – о Промесе: «Не хотелось бы, чтобы Россия была убежищем для избегающих тюрьмы»

    Агент Дмитрий Селюк оценил кейс полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Игрок в международном розыске.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «РФС должны в регламент внести пункт, не важно Промес это или нет, находящимся под арестом футболисты не имею права играть в чемпионате России. Считаю, что это было бы правильным. Сейчас задержали гражданина Германии с каким-то конфетками с каннабисом, баскетболистке дали девять лет. А тут нож воткнул в ногу и нормально все.

    Дело не в этом. Может, действительно его оговорили, это бывает. Действительно, возможно, он не причастен. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась как убежище для всех, кто избегает тюремного наказания», – сказал Селюк.

    Новости по теме
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 46
    Мостовой ответил, не устроят ли игроки «Спартака» бойкот из-за Промеса 16
    Деменко: «Пока Промес в России, никаких проблем не будет» 13
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2024 08:21
    Рекомендуем
    Комментарии (51)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1708241442
    Что то мало лазурных голландцев, еще не все слетелись на "бакланник"!)
    Ответить
    andr45
    1708242334
    Интересно, а руководители ЦСКА, "УРАЛА", "ОРЕНБУРГА" и т.д. поддержат это предложение?)
    Ответить
    Cleaner
    1708243760
    Спартак - вот УБЕЖИЩЕ для избегающих тюрьмы. И для прочей гопоты в виде Дельфина. СТЫДНО за такой клуб...(((
    Ответить
    ВетеR
    1708244254
    не причастен ) не к наркоте , не к нападению на брата ) ангел-баклажан
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708244558
    Срамтак позорится с каждым днём из-за этого отморозка.
    Ответить
    timon2401
    1708244581
    Так и не хотелось бы чтобы Россия была убежищем для таких трутней как Селюк и прочий агентской братии...Промес не самое страшное что есть в РФ(((
    Ответить
    Азбука
    1708246742
    Селюк живёт в розовом мире, а Россия воюет с Западом. Одно дело наш суд, который обеспечивает безопасность нашей страны, а низкоземельный суд есть суд вражеского государства, которое нам пакостит только. Вражеский суд нам не указ.
    Ответить
    алдан2014
    1708247464
    Европейские суды России не указ. Они и нашего президента хотят в каталашку посадить. И что Россия должна у этих фашистов на поводу идти?
    Ответить
    алдан2014
    1708248097
    Для всех слегка неумытых: Промеса обвиняют в контрабанде тяжёлых наркотиков с 20го года. Если бы это было правдой,то его( за полторы тонны!!!) давно бы закрыли. А начали прессовать только когда опять в России стал играть. Мы же им ,что кость в горле. Любому поводу ущипнуть рады. И напомню ,что Нидерланды поставляют киевскому режиму оружие,деньги для убийства наших бойцов на нуле,и мирных жителей в городах России. Страна агрессор ваша Голландия. И не поддакивайте ихнему "типа правосудию"
    Ответить
    andr45
    1708252255
    СПРАВОЧНО: Более СОРОКА тысяч голландцев воевало на стороне Гитлера против СССР. При этом не менее ДВАДЦАТИ ПЯТИ тысяч служили в войсках СС.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+