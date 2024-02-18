Селюк – о Промесе: «Не хотелось бы, чтобы Россия была убежищем для избегающих тюрьмы»

Агент Дмитрий Селюк оценил кейс полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Игрок в международном розыске.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«РФС должны в регламент внести пункт, не важно Промес это или нет, находящимся под арестом футболисты не имею права играть в чемпионате России. Считаю, что это было бы правильным. Сейчас задержали гражданина Германии с каким-то конфетками с каннабисом, баскетболистке дали девять лет. А тут нож воткнул в ногу и нормально все.

Дело не в этом. Может, действительно его оговорили, это бывает. Действительно, возможно, он не причастен. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась как убежище для всех, кто избегает тюремного наказания», – сказал Селюк.