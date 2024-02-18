Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году

Экс-вратарь «Химок» Илья Лантратов вспомнил инцидент с хабаровским болбоем в 2022 году.

Во время переходного матча с «Химками» болбой «СКА-Хабаровск» долго не отдавал мяч Лантратову.

В ответ голкипер нанес удар по подростку.

«Химки» добились победы по сумме 2 матчей.

«Тут просто нужно быть в моменте. Стыковые матчи – необъяснимая вещь, отдельный футбольный мир! Это понимают только те, кто прошел ФНЛ. Во время стыков на кону стоит твоя футбольная карьера. Если вылетишь – все, до свидания, непонятно, когда еще раз окажешься в РПЛ. На такие матчи выходишь, как будто действительно завтра заканчиваешь карьеру. Матч со СКА, на тот момент, был самым важным в моей жизни.

Ночь провели без сна – вышли, играем отвратительно, болельщики давят. Как только Хабаровск забил первый гол, все мячи на стадионе неожиданно пропали. Я раз пять бегал за мячом по 30 метров, просто потому что болбои тянули время. Долго терпел такое отношение, но внутри все бурлило», – сказал Лантратов.