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    • Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году

    Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году

    Экс-вратарь «Химок» Илья Лантратов вспомнил инцидент с хабаровским болбоем в 2022 году.

    • Во время переходного матча с «Химками» болбой «СКА-Хабаровск» долго не отдавал мяч Лантратову.
    • В ответ голкипер нанес удар по подростку.
    • «Химки» добились победы по сумме 2 матчей.

    «Тут просто нужно быть в моменте. Стыковые матчи – необъяснимая вещь, отдельный футбольный мир! Это понимают только те, кто прошел ФНЛ. Во время стыков на кону стоит твоя футбольная карьера. Если вылетишь – все, до свидания, непонятно, когда еще раз окажешься в РПЛ. На такие матчи выходишь, как будто действительно завтра заканчиваешь карьеру. Матч со СКА, на тот момент, был самым важным в моей жизни.

    Ночь провели без сна – вышли, играем отвратительно, болельщики давят. Как только Хабаровск забил первый гол, все мячи на стадионе неожиданно пропали. Я раз пять бегал за мячом по 30 метров, просто потому что болбои тянули время. Долго терпел такое отношение, но внутри все бурлило», – сказал Лантратов.

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    Источник: Sport24

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    18.02.2024 08:15
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1708236324
    Нет причин оправдываться , это был не болбой . а гадёныш - провокатор и за свою подлючесть жизнь его ещё накажет ....больше всего огорчила нечистая игра Хабаровска , я то полагал провинция себя уважает настолько . что просто не способна опустится до мелких пакостей в стиле Британии ....как же я разочарован и расстроен тем что так ошибся , как оказалось там такие же лицемеры - козлы как в АПЛ ....всё это недостойно имени Великого Ерофея Павловича .
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