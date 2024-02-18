Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кононов объяснил, почему «Спартак» при нем проигрывал

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил свой период в московском клубе.

    • Кононов перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак» в 2018 году.
    • В «Спартаке» тренер провел год.
    • Сейчас Кононов тренирует «Торпедо».

    – Увольнение из «Спартака»? У нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли все исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они еще не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации – тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава – это серьезная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

    – Вы были готовы к тому, что при вас клуб запустит обновление состава?

    – Когда я приходил, существовал определенный план по перестроению команды. Поначалу все шло плавно – трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна все пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определенных футболистов.

    – Уход ключевых игроков и много новичков – главная причина, почему все пошло не по плану?

    – Всегда все зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена четкая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперед. Под нее подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство – и все пошло немного по-другому.

    – Ваш переход в «Спартак» – ошибка?

    – Нет. Это было очень хорошее время: я получил массу положительных эмоций. Отрицательных, впрочем, тоже. Но это нормально для любого процесса.

    Новости по теме
    Стало известно, кто пригласил Кононова в «Спартак» в 2018 году 5
    Кононов прокомментировал свое назначение в «Торпедо» 2
    Кононов возглавил «Торпедо» 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2024 00:04
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Pooodle
    1708208062
    Позор пиджаку! Гыгыгы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708225676
    Мазохист! Секта реально гнобила тебя
    Ответить
    zigbert
    1708261796
    Может быть не в самый удачный период пришел Кононов в Спартак. Хотя не скажешь что он тренер-неудачник его работа в Краснодаре говорит о многом.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+