Кононов объяснил, почему «Спартак» при нем проигрывал

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил свой период в московском клубе.

Кононов перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак» в 2018 году.

В «Спартаке» тренер провел год.

Сейчас Кононов тренирует «Торпедо».

– Увольнение из «Спартака»? У нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли все исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они еще не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации – тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава – это серьезная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

– Вы были готовы к тому, что при вас клуб запустит обновление состава?

– Когда я приходил, существовал определенный план по перестроению команды. Поначалу все шло плавно – трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна все пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определенных футболистов.

– Уход ключевых игроков и много новичков – главная причина, почему все пошло не по плану?

– Всегда все зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена четкая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперед. Под нее подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство – и все пошло немного по-другому.

– Ваш переход в «Спартак» – ошибка?

– Нет. Это было очень хорошее время: я получил массу положительных эмоций. Отрицательных, впрочем, тоже. Но это нормально для любого процесса.