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    Журавель предрек Промесу пребывание в тюрьме

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о будущем спартаковца Квинси Промеса. Нидерландец в международном розыске.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Что дальше? Игрок под уголовным делом – это серьeзный имиджевый урон для клуба. правда, в сегодняшних реалиях (можно сказать, на удачу «Спартаку») имидж для наших клубов, к сожалению, обнулился.

    Это обнуление даeт «Спартаку» простор вести себя максимально цинично: предлагать Промесу продление контракта (текущий до этого лета) на своих условиях. Промес получит какие-никакие деньги, а главное, защиту от преследования. Понятно, что временную.

    У Промеса впереди вся жизнь и провести еe, скрываясь от правосудия, так себе перспектива. Так что, завершив карьеру в РПЛ, придeтся пойти на такой шаг: сбить срок апелляцией… Затем сдаться голландскому правосудию и сесть в тюрьму. Ну и выйти через пару лет по УДО», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    17.02.2024 17:53
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    Комментарии (27)
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    fakeid
    1708183480
    я сегодня как раз об этом и писал, что после карьеры нужно отсидеть и договориться об уменьшении срока. журавель читает мои комменты, что ли? гы-гы!
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    ...уефан
    1708183845
    ...комментируй лучше, кто-кому пас отдал и почему он сделал это так, а не иначе. Слишком много букв от тебя, когда ты знаешь, что не понесешь за это наказание...
    Ответить
    MaxRnD
    1708184291
    воинствующий бОтан - предрекатель
    Ответить
    ALEXMAN888
    1708184729
    В данном случае для Промеса, лучше синица в руках, чем Журавель в небе...
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    VVM1964
    1708184836
    Я думаю после завершения карьеры в Спартаке, можно остаться в России, пока не начнется нормализация отношения с Западом, ну а дальше драпать - деньги у Промеса есть, а с денежкой можно укрыться в каком ни-будь тихом, спокойном местечке ... С денежкой то я думаю это вполне реально, да и кто его прям уж так сильно будет разыскивать то ...
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    NewLife
    1708186216
    Фантазер-дурачок, таких только на срач тв держат.
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    Cleaner
    1708188829
    Так и будет, тут к гадалке не ходи. Вор должен сидеть в тюрьме! Жеглов сказал!
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    TIMOTHY
    1708196342
    Маловато ты накинул урке
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    alefreddy
    1708197123
    в тюрьму только с журавлем по решению журавля
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708234942
    "Спартаку" не пристало быть прибежищем наркодилеров и преступников!Или из него выдачи нет?
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