Журавель предрек Промесу пребывание в тюрьме

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о будущем спартаковца Квинси Промеса. Нидерландец в международном розыске.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Что дальше? Игрок под уголовным делом – это серьeзный имиджевый урон для клуба. правда, в сегодняшних реалиях (можно сказать, на удачу «Спартаку») имидж для наших клубов, к сожалению, обнулился.

Это обнуление даeт «Спартаку» простор вести себя максимально цинично: предлагать Промесу продление контракта (текущий до этого лета) на своих условиях. Промес получит какие-никакие деньги, а главное, защиту от преследования. Понятно, что временную.

У Промеса впереди вся жизнь и провести еe, скрываясь от правосудия, так себе перспектива. Так что, завершив карьеру в РПЛ, придeтся пойти на такой шаг: сбить срок апелляцией… Затем сдаться голландскому правосудию и сесть в тюрьму. Ну и выйти через пару лет по УДО», – написал Журавель.