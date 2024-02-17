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    • Смородская предрекла Промесу пожизненное пребывание в России

    Смородская предрекла Промесу пожизненное пребывание в России

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на будущее спартаковца Квинси Промеса. Он в международном розыске.

    «Что будет делать Промес после вынесения приговора? Не знаю, но, думаю, теперь он навсегда останется в России – в других странах его арестуют с большой долей вероятности», – сказала Смородская.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.02.2024 17:11
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    Комментарии (21)
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    СпорЦмен
    1708179286
    А ведь никто, не подумал, что он здесь будет плодить свой черный треш. Оно нам нужно?
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    kirdykprishel
    1708181217
    Промеса приговорили к пожизненной ссылке без права переписки. Гыыыы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708186371
    В любой стране даже за один килограмм наркоты таких нужно расстреливать, свыше одного килограмма повесить а лучше сжечь на костре и прах развеять! Наркотики ужасное оружие для убийства населения земли
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708189299
    Чего это гастарбайтер будет в России пожизненно? Хряки может возьмутся за ум и выпрут ссаными тряпками наркодилера. Срамтак это сплошной позор за укрывательство. Гыгыгы
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    alefreddy
    1708197275
    только с ней скамейку делить будет
    Ответить
    Виторио
    1708225102
    Голландский закон нам не писан.
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