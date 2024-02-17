Смородская предрекла Промесу пожизненное пребывание в России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на будущее спартаковца Квинси Промеса. Он в международном розыске.
«Что будет делать Промес после вынесения приговора? Не знаю, но, думаю, теперь он навсегда останется в России – в других странах его арестуют с большой долей вероятности», – сказала Смородская.
- Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.