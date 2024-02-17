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    Быстров оценил желание Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Реал»

    Владимир Быстров высказался о том, что Килиан Мбаппе, скорее всего, станет игроком «Реала» предстоящим летом.

    «Станет ли нападение «Реала» идеальным с Мбаппе? Безусловно.

    Понимаете, в королевском клубе будет еще и лучший нападающий планеты. Хорошо, один из лучших.

    Он понял, что в «ПСЖ» ему нечего ловить и наконец‑то захотел что‑то выиграть на высоком уровне. Устал от Франции.

    Думаю, не только для Мбаппе, но и для многих Карло Анчелотти – идеальный тренер. Только посмотрите: когда какая‑то паника, у Анчелотти бровь как поднимется, и все. На него игроки «Реала» смотрят: «Карло нервничает, надо что‑то менять», – заявил Быстров.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 31 гол и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2024 14:48
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1708177021
    Вова Быстров о переходах ТУДА-СЮДА-ОБРАТНО всё знает!!!...)))
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    Марк Аврелий!
    1708179238
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