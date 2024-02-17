Быстров оценил желание Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Реал»

Владимир Быстров высказался о том, что Килиан Мбаппе, скорее всего, станет игроком «Реала» предстоящим летом.

«Станет ли нападение «Реала» идеальным с Мбаппе? Безусловно.

Понимаете, в королевском клубе будет еще и лучший нападающий планеты. Хорошо, один из лучших.

Он понял, что в «ПСЖ» ему нечего ловить и наконец‑то захотел что‑то выиграть на высоком уровне. Устал от Франции.

Думаю, не только для Мбаппе, но и для многих Карло Анчелотти – идеальный тренер. Только посмотрите: когда какая‑то паника, у Анчелотти бровь как поднимется, и все. На него игроки «Реала» смотрят: «Карло нервничает, надо что‑то менять», – заявил Быстров.