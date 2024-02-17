Быстров оценил желание Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Реал»

Владимир Быстров высказался о том, что Килиан Мбаппе, скорее всего, станет игроком «Реала» предстоящим летом.
«Станет ли нападение «Реала» идеальным с Мбаппе? Безусловно.
Понимаете, в королевском клубе будет еще и лучший нападающий планеты. Хорошо, один из лучших.
Он понял, что в «ПСЖ» ему нечего ловить и наконец‑то захотел что‑то выиграть на высоком уровне. Устал от Франции.
Думаю, не только для Мбаппе, но и для многих Карло Анчелотти – идеальный тренер. Только посмотрите: когда какая‑то паника, у Анчелотти бровь как поднимется, и все. На него игроки «Реала» смотрят: «Карло нервничает, надо что‑то менять», – заявил Быстров.
- В этом сезоне Мбаппе забил 31 гол и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Летом он станет свободным агентом.
- Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).