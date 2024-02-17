Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Григорян рассказал, в чем Личка превосходит остальных тренеров РПЛ

    Григорян рассказал, в чем Личка превосходит остальных тренеров РПЛ

    Александр Григорян считает Марцела Личку из «Динамо» сильнейшим тренером РПЛ по одному показателю.

    «В стартовом отрезке чемпионата Личка искал сочетания в центре. Как показала практика, они были неоптимальные. Летний период был очень короткий. Личка искал варианты, команда готовилась.

    Позже «Динамо» начало показывать свой атакующий потенциал. Смолов под Тюкавиным или связка Тюкавин‑Смолов. Тогда «Динамо» еще выглядело неубедительно в обороне.

    «Динамо» по потенциалу своих игроков ничем не уступает «Краснодару». Также Личка для меня – тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», – сказал Григорян.

    • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Личка возглавил команду прошлым летом.
    • До этого чех работал в «Оренбурге».

    Новости по теме
    Личка назвал две позиции, требующие усиления в «Динамо» 1
    Орлов рассказал, чем его приятно удивило «Динамо» 3
    Тюкавин – Захаряну: «Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2024 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АлексМак
    1708185668
    Самый ..ный из армян- это Саша Григорян.))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+