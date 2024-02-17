Григорян рассказал, в чем Личка превосходит остальных тренеров РПЛ

Александр Григорян считает Марцела Личку из «Динамо» сильнейшим тренером РПЛ по одному показателю.

«В стартовом отрезке чемпионата Личка искал сочетания в центре. Как показала практика, они были неоптимальные. Летний период был очень короткий. Личка искал варианты, команда готовилась.

Позже «Динамо» начало показывать свой атакующий потенциал. Смолов под Тюкавиным или связка Тюкавин‑Смолов. Тогда «Динамо» еще выглядело неубедительно в обороне.

«Динамо» по потенциалу своих игроков ничем не уступает «Краснодару». Также Личка для меня – тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший тренер методического подхода к тренировкам», – сказал Григорян.