Депутат Госдумы – о Промесе: «Хрена им голландского лысого, а не футболиста – накурятся амстердамской шмали и мерещится им всякое»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о ситуации с уголовным преследованием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.

Элитная недвижимость Промеса в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Квинси находится с командой в ОАЭ.

– Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованны. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое.

Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.

Это вопрос «Спартака», им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились. Однако это уже дело клуба – решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия.

– Если эта история подтвердится и приговор вступит в законную силу, должна ли Россия выдать Квинси голландцам?

– Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают.