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    • Депутат Госдумы – о Промесе: «Хрена им голландского лысого, а не футболиста – накурятся амстердамской шмали и мерещится им всякое»

    Депутат Госдумы – о Промесе: «Хрена им голландского лысого, а не футболиста – накурятся амстердамской шмали и мерещится им всякое»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о ситуации с уголовным преследованием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.
    • Элитная недвижимость Промеса в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Квинси находится с командой в ОАЭ.

    – Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованны. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое.

    Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.

    Это вопрос «Спартака», им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились. Однако это уже дело клуба – решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия.

    – Если эта история подтвердится и приговор вступит в законную силу, должна ли Россия выдать Квинси голландцам?

    – Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.02.2024 12:46
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    Комментарии (61)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708192814
    Милонов душевно больной что ли )) такую хрень только под бромантан можно отмочить) или с двух чемоданов и ему перепало ))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1708193363
    Рыжих не допускать никуда
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    VPERDIV SPARTAK
    1708193526
    Стыдно за рыжих и спартак
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708193703
    Ужас какой от депутатов исходит
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708194836
    Вся секта тушинская и подсвинки России голосуют за рыжего Милонова))
    Ответить
    TIMOTHY
    1708194994
    Не позорься милонов,не будь уж совсем дураком
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    Каратель
    1708245898
    Оказывается есть ещё депутаты более -менее..да и в Питере люди,а не только болотные шалашовки...а у шалошовок опять бомбит,аж рвёт...)))))
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    Чистоспорт
    1708273770
    Нисколько не сомневался Эти петушки вступятся за своих.
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    Aндрей-кадулин-google
    1708279426
    Похоже этот футболист -кантробондист дружит с милоновым не по децки
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    Иван-Попович-google
    1708285415
    Где берут этих (таких) политиков. Говорят как "братва" из 90-х. Хотя сам дед тоже часто использует "феню". Вот из за таких холуев, которые боятся поперек сказать , страна в г..(субстанции). Щя деда переизберут на +100500-й срок, и всё станет так же:(
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