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    • «Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 25 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Сельта»: Гуайта, Нуньес, Тапиа, Васкес, Ристич, Домингес, Мингес, де ла Торре, Джейлсон, Аспас, Странд-Ларсен.

    Главный тренер: Рафаэль Бенитес

    «Барселона»: Стеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Кунде, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Педри, Левандовски, Ямаль.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Барселона»

    «Сельта» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 11:36
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