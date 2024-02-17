Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Барселоны», 25 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сельта»: Гуайта, Нуньес, Тапиа, Васкес, Ристич, Домингес, Мингес, де ла Торре, Джейлсон, Аспас, Странд-Ларсен.

Главный тренер: Рафаэль Бенитес

«Барселона»: Стеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Кунде, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Педри, Левандовски, Ямаль.

Главный тренер: Хави

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Барселона»