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    • Быстров спрогнозировал действия «Спартака» в случае ареста Промеса

    Быстров спрогнозировал действия «Спартака» в случае ареста Промеса

    Владимир Быстров высказался об уголовном преследовании нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.
    • Элитная недвижимость Промеса в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Квинси находится с командой в ОАЭ.

    «Удивляет, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает.

    Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

    Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. Если наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос.

    Если все это ляжет на плечи «Спартака» – тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован«, – считает Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2024 11:00
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1708159363
    А я вот действительно думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Ведь на брата он с ножом напал и ГОРДИТСЯ этим...(((
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    ziborock
    1708160046
    Только Питерские "голландцы" поддерживают "радужное правосудие"! Ну у них с голландцами еще со времен Петра "тесные" отношения!) У Голландцев есть поговорка "Бог сделал море а голландцы берега", вот эти самые берега в Питере и попутали, видимо в силу своего скудоумия!
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    MaxRnD
    1708160734
    Промес имел неосторожность мешать правовому демократическому государству торговать наркотиками в одну харю ? А как же здоровая капиталистическая конкуренция и святые законы рынка ?
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    ...уефан
    1708162912
    ...погнал Вовчик по свой любимому краю. Эх ножки озорные, головушка бедовая). Молодчага был на поле! А сейчас ещё и разумные мысли озвучивает!)...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708163161
    Если бы он торговал самогоном,можно простить, но наркотой...,если не хотят выдавать,это не моё собачье дело,но подвести к выходу и дать под сраку,святое дело
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    NewLife
    1708164994
    Слышал звон, не знает о чем, одним словом балабол беспонтовый))
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    andr45
    1708173775
    Суд в нидерландском Харлеме, осудил на 2,5 года за убийство четырехлетнего ребенка футболиста «Урала» РАЯ ВЛУТА. ТОМСОН находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. По данным СМИ, футболист внёс за себя залог и покинул страну, переехав в Оренбург МОЙЗЕС – один из 40 футболистов, с которыми, по мнению прокуратуры штата Гояс, сотрудничали мошенники. Как отмечает издание, члены преступной группировки давали указания футболистам совершать фолы и получать желтые, а также красные карточки по их указанию. За это исполнители получали финансовые вознаграждения.
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    portero
    1708176879
    ХозяевА порешают, славать Антоху или отпустить на вольные хлеба, как им выгоднее так и сделают....
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    Виторио
    1708192691
    По-хорошему, сейчас надо дать Промесу российское гражданство и показать нидерландцам большую широкую дулю. Не всё же только европеоидам беспредельничать в отношении России. Надо и нам им по носу нащелкать.
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708234999
    "Спартаку" не пристало быть прибежищем наркодилеров и преступников!Или из него выдачи нет?
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