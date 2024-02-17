Быстров спрогнозировал действия «Спартака» в случае ареста Промеса

Владимир Быстров высказался об уголовном преследовании нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.

Элитная недвижимость Промеса в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Квинси находится с командой в ОАЭ.

«Удивляет, что с 2020 года ведется дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает.

Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. Если наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище, то это один вопрос.

Если все это ляжет на плечи «Спартака» – тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован«, – считает Быстров.