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    • «Атлетико» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Атлетико» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лас-Пальмас», 25 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Витсель, Паулиста, Эрмосо, Лино, Барриос, Де Пауль, Рео-Кокер, Льоренте, Гризманн, Депай.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Мармоль, Коко, Суарес, Эльмунир, Муньос, Родригес, Перроне, Парк, Рамирес.

    Главный тренер: Франсиско Хавьер Гарсия Пимента

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лас-Пальмас»

    «Атлетико» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 09:40
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