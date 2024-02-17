Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лас-Пальмас», 25 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Витсель, Паулиста, Эрмосо, Лино, Барриос, Де Пауль, Рео-Кокер, Льоренте, Гризманн, Депай.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Мармоль, Коко, Суарес, Эльмунир, Муньос, Родригес, Перроне, Парк, Рамирес.

Главный тренер: Франсиско Хавьер Гарсия Пимента

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лас-Пальмас»