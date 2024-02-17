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    • Комментатор Андронов призвал уволить Тухеля из «Баварии»: «Пора пробовать Черчесова»

    Комментатор Андронов призвал уволить Тухеля из «Баварии»: «Пора пробовать Черчесова»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен работой главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

    • Мюнхенцы отстают от 1-го места Бундеслиги на 5 очков.
    • В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» уступила «Лацио» (0:1).

    «Я вам всe про ушастого Тухеля говорил… Он всех достал уже. Пора попробовать Станислава Черчесова.

    На самом деле, если серьезно, 0:1 – это не приговор. Но «Бавария» плоха. Очень плоха», – считает журналист.

    • Черчесов без работы с лета, когда был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    17.02.2024 00:20
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