Комментатор Андронов призвал уволить Тухеля из «Баварии»: «Пора пробовать Черчесова»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов недоволен работой главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

Мюнхенцы отстают от 1-го места Бундеслиги на 5 очков.

В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» уступила «Лацио» (0:1).

«Я вам всe про ушастого Тухеля говорил… Он всех достал уже. Пора попробовать Станислава Черчесова.

На самом деле, если серьезно, 0:1 – это не приговор. Но «Бавария» плоха. Очень плоха», – считает журналист.