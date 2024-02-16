Капелло назвал идеального тренера для Мбаппе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил, какой тренер нужен нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Идеальный тренер для Мбаппе – Карло Анчелотти из «Реала». Дело в личности Карло. Он профессор. Он обладает интеллектом и харизмой, он знает, как нужно делать.

Анчелотти знает, как выстраивать команду и придавать игрокам чувство важности», – сказал Капелло.