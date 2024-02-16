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    Капелло назвал идеального тренера для Мбаппе

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил, какой тренер нужен нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

    «Идеальный тренер для Мбаппе – Карло Анчелотти из «Реала». Дело в личности Карло. Он профессор. Он обладает интеллектом и харизмой, он знает, как нужно делать.

    Анчелотти знает, как выстраивать команду и придавать игрокам чувство важности», – сказал Капелло.

    • Мбаппе летом станет свободным агентом.
    • Килиан планирует перейти именно в «Реал».
    • Мбаппе – самый дорогой футболист в мире (180 миллионов евро).

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    Источник: Football Italia

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    16.02.2024 23:53
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