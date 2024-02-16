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    • Стало известно, кто пригласил Кононова в «Спартак» в 2018 году

    Стало известно, кто пригласил Кононова в «Спартак» в 2018 году

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношениях с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном.

    • Кононов перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак» в 2018 году.
    • В «Спартаке» тренер провел год.
    • Сейчас Кононов тренирует «Торпедо».

    – Обычно позиция тренера зависит от настроения владельца клуба. Как складывались ваши отношения с Леонидом Федуном?

    – Он пригласил меня в «Спартак», это его инициатива. Говорю это, потому что в тот момент были слухи, что в моем приходе замешаны агенты. Это, конечно, не так. Никто, кроме меня и Леонида Арнольдовича, до последнего не знал о назначении.

    Я ему благодарен за этот шанс, терпение и веру, что я смогу работать в «Спартаке» и привить тот футбол, над которым мы трудились. С его стороны поддержка была до конца. Он давал работать, не вмешивался в процесс. Отличный руководитель.

    – Каким был ваш последний разговор?

    – Он сказал: «Очень жаль, что так все получилось». И добавил, что до последнего в меня верил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2024 18:59
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VVM1964
    1708101287
    Так так - и кто же сие сотворил то ??? - ФЕДУН !! - Ну это точно косяк с его стороны !!! )))
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    momwig_
    1708105931
    Ну конечно, Олег Георгиевич! И как Спартак отпустил такого тренера? Блестящий тактик, выдающийся методист, гениальный стратег! 4 Лиги Европы, 2 Кубка Франции. 2 Кубка Лиги, 2 Суперкубка, Чемпионство в конце концов.. хотя про Францию не будем, ладно. Или это не Кононов?
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    alefreddy
    1708106795
    хорошие воспоминания
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    иммануил
    1708174625
    Снял пиджак, одел пиджак ...
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