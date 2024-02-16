Стало известно, кто пригласил Кононова в «Спартак» в 2018 году

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношениях с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном.

Кононов перешел из тульского «Арсенала» в «Спартак» в 2018 году.

В «Спартаке» тренер провел год.

Сейчас Кононов тренирует «Торпедо».

– Обычно позиция тренера зависит от настроения владельца клуба. Как складывались ваши отношения с Леонидом Федуном?

– Он пригласил меня в «Спартак», это его инициатива. Говорю это, потому что в тот момент были слухи, что в моем приходе замешаны агенты. Это, конечно, не так. Никто, кроме меня и Леонида Арнольдовича, до последнего не знал о назначении.

Я ему благодарен за этот шанс, терпение и веру, что я смогу работать в «Спартаке» и привить тот футбол, над которым мы трудились. С его стороны поддержка была до конца. Он давал работать, не вмешивался в процесс. Отличный руководитель.

– Каким был ваш последний разговор?

– Он сказал: «Очень жаль, что так все получилось». И добавил, что до последнего в меня верил.