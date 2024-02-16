Моссаковский задался вопросом, как с Промесом поступили бы Старостины

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Игрок объявлен в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Наивным вопросом задаюсь, возможно. Но он мне правда интересен. А что бы [основатель «Спартака»] Николай Старостин сделал в ситуации с Промесом? Один из лучших менеджеров в истории нашего спорта. Человек, охранявший чистоту спартаковского бренда. Человек, игравший вдолгую и просчитывавший последствия. При этом, сам прошедший через уголовное преследование. Прошедший тюрьмы и лагеря. Как и три его брата. Пусть и совсем по иным статьям. Тут и сравнивать глупо.

Старостина уже почти 30 лет нет с нами. Но ситуацию, похожую на дело Промеса, можно представить в любую эпоху. Интересно было бы посмотреть на эту историю глазами Николая Петровича. Да и Андрея Петровича, чего уж», – написал Моссаковский.