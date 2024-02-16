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    • Моссаковский задался вопросом, как с Промесом поступили бы Старостины

    Моссаковский задался вопросом, как с Промесом поступили бы Старостины

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Игрок объявлен в международный розыск.

    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

    «Наивным вопросом задаюсь, возможно. Но он мне правда интересен. А что бы [основатель «Спартака»] Николай Старостин сделал в ситуации с Промесом? Один из лучших менеджеров в истории нашего спорта. Человек, охранявший чистоту спартаковского бренда. Человек, игравший вдолгую и просчитывавший последствия. При этом, сам прошедший через уголовное преследование. Прошедший тюрьмы и лагеря. Как и три его брата. Пусть и совсем по иным статьям. Тут и сравнивать глупо.

    Старостина уже почти 30 лет нет с нами. Но ситуацию, похожую на дело Промеса, можно представить в любую эпоху. Интересно было бы посмотреть на эту историю глазами Николая Петровича. Да и Андрея Петровича, чего уж», – написал Моссаковский.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    16.02.2024 18:33
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    Комментарии (20)
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    ySS
    1708099773
    Где Старостины, а где команды, полные иностранцев. Болтун, наверное, тащится, как он неожиданно завернул
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    СпорЦмен
    1708100136
    Тра*нул бы в жопу петуха. :))))
    Ответить
    Semenycch
    1708100632
    Этот комментатор намекает на то, что при Старостиных этот наркоторговец уже бы сидел в голландской тюрьме?
    Ответить
    Desma
    1708100653
    Ну, и как с Промесом поступили бы Старостины? Мишаня, где ответ на поставленный тобою вопрос!?
    Ответить
    FCSpartakM
    1708101872
    И к чему эта демагогия? каждый теперь свои пять копеек вставит.
    Ответить
    momwig_
    1708103375
    Старости удвоил бы контракт (ну, если жил бы сейчас).
    Ответить
    alefreddy
    1708107117
    как то все размыл автор
    Ответить
    Виктор-Рыбаков-google
    1708147787
    Вообще-то,не надо Россию делать отстойником,из которого выдачи нет,для всяких уродов,пусть в чём-то и замечательных!
    Ответить
    Валерий-Власов-google
    1708170948
    Глупая статья ни о чём. Зачем это публикует?
    Ответить
    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1708175526
    Преступление всегда подразумевает наказание, наркобаронов, должен сесть в тюрьму!
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