Реакция Ловчева на объявление Промеса в международный розыск

Бывший спартаковец Евгений Ловчев призвал клуб помогать своему полузащитнику Квинси Промесу. Нидерландца объявили в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вел себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может.

На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально – так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным.

И второй момент. Никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу – как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберем отношение к себе, как к мальчикам для битья в этих судах, все будет продолжаться», – написал Ловчев.