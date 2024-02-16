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    • Реакция Ловчева на объявление Промеса в международный розыск

    Реакция Ловчева на объявление Промеса в международный розыск

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев призвал клуб помогать своему полузащитнику Квинси Промесу. Нидерландца объявили в международный розыск.

    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

    «Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вел себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может.

    На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально – так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным.

    И второй момент. Никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу – как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберем отношение к себе, как к мальчикам для битья в этих судах, все будет продолжаться», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    16.02.2024 16:48
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Купа Купыч
    1708092560
    Ловчев, у тебя кисель в голове. Какое беззаконие к России? Голландский суд вынес решение по гражданину Нидерландов.
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    WE ARE FOR PETER
    1708092854
    Здесь ловчев настоящий уже чем утром) наверное бромантам принял))
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    WE ARE FOR PETER
    1708092988
    Действительно судят то они своего и за контрабанду наркоты в крупных размерах!!!причем тут Россия и русские да и вообще!!! Нагородил ты тут старый огород))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708093044
    Сектанская мантра. Гыгыгы
    Ответить
    Cleaner
    1708094699
    Ловчев Спартаку: - Нужно ПОМОЧЬ НАРКОБАРЫГЕ! Он же НАШ, Спартаковец по ДУХУ!!!
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    Suvorov71
    1708097738
    Е.С., не надо думать, что его кто то арестует, как играл так и будет играть, а там лясанки-балясанки и амнистия по окончанию СВО, и будет жить поживать и добра наживать, а помойные как вонь издавали , так ибудут вонять, а тем более весна, все тает
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    Semenycch
    1708098811
    Бред сивой кобылы! Одного игрока посадили за легкий удар стулом, который не привел к травмам. Другого не выдают на родину за наркоторговлю в промышленных масштабах? Это безобразие! Преступник должен сидеть в тюрьме!
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    alefreddy
    1708107817
    правильно пока точка в этом деле не поставлена
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    Андрей-Воронин-yandex
    1708140551
    Какая вера какому-то голландскому суду? Произвольно наадёргали каких-то левых перехватов телефонных разговоров, истолковали их как хотели, приписали Промесу, и на этом построили приговор. Кто уверит меня, что это вообще говорил Промес? Голландцы? Американка Ирина Роднина, променявшая в своё время Россию на США? Мы что, забыли, как голландцы "расследовали" дело о сбитом малазийском самолёте? Промеса бросать нельзя, это не по-людски, не по-русски, и это наш брат спартаковец.
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