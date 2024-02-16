Рабинер: «Спартак» должен защищать Промеса как жена осужденного защищает мужа»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Его объявили в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Суд Амстердама дал Промесу шесть лет за контрабанду наркотиков – штуку, прямо скажем, мерзкую.

Понятно (и уже известно), что будет апелляция. До тех пор, пока приговор не станет окончательным и не вступит в силу, Квинси нельзя считать осужденным.

Понятно, впрочем, и другое – даже если приговор оставят в силе, никто его из России не экстрадирует, и он продолжит играть за «Спартак» внутри страны, а может, и там, где договора с Нидерландами об экстрадиции нет.

Как я понял из всего прочитанного, и это тоже важно, что никаких требований ФИФА (членом которой РФС, напомню, остается) на этот счет не существует, и голландец может продолжать играть за красно-белых.

Правильно все это или нет? Подчеркиваю, что в данном случае забегаю вперед и рассуждаю только о том, что будет, если приговор оставят в силе, а не о нынешнем моменте.

С точки зрения морали и репутации – конечно, нет, тут глупо спорить, и на это будут охотно напирать противники «Спартака». Но нынешняя международная ситуация дает возможность «Спартаку» это сделать, и он это, без сомнения, сделает. Как сделали бы на его месте абсолютно все российские клубы, давайте уж не делать губки бантиком.

И, с точки зрения а) практических интересов клуба и б) огромного вклада человека в его историю, «Спартак» в этом случае поступит верно. Не буду перечислять достижения Промеса в «Спартаке», вы их и так знаете. Они выдающиеся. Квинси отдал и отдает всего себя и все свое сердце игре за красно-белых уже много лет, он первый иностранец, забивший за него больше ста голов, он чемпион, обладатель Кубка (в котором забил победный мяч) и Суперкубка. Он два раза приходил в «Спартак», и на его успех во втором случае не давали и ломаного гроша. А он опять стал лучшим.

Поэтому «Спартак» должен делать все, чтобы его защищать. Так же, как жена осужденного, которая его продолжает любить, будет делать для него все, даже понимая, что он нарушил закон.

После всего происходящего (да и вообще) мне не хочется, чтобы по голам Промес обогнал Никиту Симоняна, а по играм – Федора Черенкова, не только игровых, но и человеческих образцов. Но я люблю, очень люблю Промеса-игрока, и просто не нахожу в себе сил, а может, моральных высот, чтобы откреститься от этой любви и закричать: расторгайте, отдавайте, забывайте, вычеркивайте из истории, вымарывайте из справочников!

Наверное, для этого мне самому не хватает моральной зрелости, истинной журналистской объективности и холодного, трезвого разума. Простите уж. Или не прощайте. Но вот так», – написал Рабинер.