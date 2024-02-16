Червиченко дал совет «Спартаку» по Промесу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по делу полузащитника клуба Квинси Промеса.
«Чем быстрее «Спартак» избавится от Промеса, тем чище будет репутация клуба. Понятно, что по спортивным показателям он приносил бы пользу, но эта полезность ничто по сравнению с имиджевыми убытками. Судя по массе этих наркотиков, он точно не для себя их привозил.
Промес – наркодилер. Вряд ли Нидерланды выдумали все на пустом месте. Конечно, можно подождать, когда все это закончится, и уже тогда принимать меры по разрыву контракта, но все уже понятно. Либо клуб покрывает наркоторговца, либо с ним разрывается контракт.
Насколько я знаю, у России с Нидерландами нет соглашения о выдаче преступников. Если бы это дело хоть как-то отдавало политикой, то еще можно было думать, выдавать его или нет, но держать у себя крупного наркодилера – это уже совсем за гранью. Любая страна должна действовать по закону», – сказал Червиченко.
- 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
- На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил игрока к шести годам лишения свободы.
- Сторона защиты Промеса проинформировала «Спартак» о намерении подать апелляцию на приговор суда.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.