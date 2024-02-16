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    Червиченко дал совет «Спартаку» по Промесу

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по делу полузащитника клуба Квинси Промеса.

    «Чем быстрее «Спартак» избавится от Промеса, тем чище будет репутация клуба. Понятно, что по спортивным показателям он приносил бы пользу, но эта полезность ничто по сравнению с имиджевыми убытками. Судя по массе этих наркотиков, он точно не для себя их привозил.

    Промес – наркодилер. Вряд ли Нидерланды выдумали все на пустом месте. Конечно, можно подождать, когда все это закончится, и уже тогда принимать меры по разрыву контракта, но все уже понятно. Либо клуб покрывает наркоторговца, либо с ним разрывается контракт.

    Насколько я знаю, у России с Нидерландами нет соглашения о выдаче преступников. Если бы это дело хоть как-то отдавало политикой, то еще можно было думать, выдавать его или нет, но держать у себя крупного наркодилера – это уже совсем за гранью. Любая страна должна действовать по закону», – сказал Червиченко.

    • 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил игрока к шести годам лишения свободы.
    • Сторона защиты Промеса проинформировала «Спартак» о намерении подать апелляцию на приговор суда.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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    Источник: РИА Новости

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    16.02.2024 16:32
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    алдан2014
    1708092247
    Червяк подсадил Спартак на допинг в свое время,а теперь советы даёт об сохранении имиджа?
    Ответить
    VVM1964
    1708092474
    Больше чем ты, Спартаку никто еще репутацию не испортил !!! ((( Так что идите в жопу с вашими советами !!!
    Ответить
    4ekucT911
    1708093590
    Больше подонок нежели Червиченко тот, кто держит его в повестке и постоянно берет интервью, журнашл@ха Егоров.
    Ответить
    TIMOTHY
    1708094220
    Все правильно сказал! Во всем мера должна быть! В тюрьму преступника
    Ответить
    Cleaner
    1708094541
    У Спартака и такая традиция есть - всю гопоту у себя собирать!...)))
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    Pooodle
    1708094943
    Даже жирный боров понимает, что Наркосвина пора выкидывать! Гыгыгы
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708105003
    Что там сохранять то !?
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    VPERDIV SPARTAK
    1708106787
    Все давным давно обосрано у спартачей! Из допингов не вылазят
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    моэм
    1708106915
    В Голландии наркота разрешена официально ....и тут возникает коллизия : а имеет ли государство - наркодилер моральное право судить другого наркодилера ?....нет конечно , раз у самих рыльце в пушку ....но это их дела , пусть сходят с ума там как хотят ...но в России наркодилер - однозначно преступник....и Червиченко прав , уголовнику с приговором , пусть и другой страны , в России не место , кроме зоны конечно .
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708147834
    Вообще-то,не надо Россию делать отстойником,из которого выдачи нет,для всяких уродов,пусть в чём-то и замечательных!
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