Червиченко дал совет «Спартаку» по Промесу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по делу полузащитника клуба Квинси Промеса.

«Чем быстрее «Спартак» избавится от Промеса, тем чище будет репутация клуба. Понятно, что по спортивным показателям он приносил бы пользу, но эта полезность ничто по сравнению с имиджевыми убытками. Судя по массе этих наркотиков, он точно не для себя их привозил.

Промес – наркодилер. Вряд ли Нидерланды выдумали все на пустом месте. Конечно, можно подождать, когда все это закончится, и уже тогда принимать меры по разрыву контракта, но все уже понятно. Либо клуб покрывает наркоторговца, либо с ним разрывается контракт.

Насколько я знаю, у России с Нидерландами нет соглашения о выдаче преступников. Если бы это дело хоть как-то отдавало политикой, то еще можно было думать, выдавать его или нет, но держать у себя крупного наркодилера – это уже совсем за гранью. Любая страна должна действовать по закону», – сказал Червиченко.