Прокуратура Амстердама прокомментировала информацию об экстрадиции Промеса

В прокуратуре Амстердама констатировали, что предпринятые на данный момент меры в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса не привели к его экстрадиции.

Суд Амстердама в среду признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Футболист не присутствовал на заседании, он находится с командой на сборе в ОАЭ. Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. До сих пор прокуратура пыталась доставить подозреваемого в Нидерланды и приняла для этого меры, однако это пока не привело к его экстрадиции. Нидерланды не имеют контроля над этим, поскольку зависят от других стран», – сообщили в прокуратуре Амстердама.