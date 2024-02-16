Прокуратура Амстердама прокомментировала информацию об экстрадиции Промеса

В прокуратуре Амстердама констатировали, что предпринятые на данный момент меры в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса не привели к его экстрадиции.
Суд Амстердама в среду признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Футболист не присутствовал на заседании, он находится с командой на сборе в ОАЭ. Сторона защиты Промеса проинформировала клуб о намерении подать апелляцию на приговор суда. Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу.
«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. До сих пор прокуратура пыталась доставить подозреваемого в Нидерланды и приняла для этого меры, однако это пока не привело к его экстрадиции. Нидерланды не имеют контроля над этим, поскольку зависят от других стран», – сообщили в прокуратуре Амстердама.
- 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
- На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил игрока к шести годам лишения свободы.
- Сторона защиты Промеса проинформировала «Спартак» о намерении подать апелляцию на приговор суда.
- Также прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, которые принадлежат нидерландцу.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.