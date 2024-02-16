Колосков раскритиковал действия Промеса

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о деле полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Все-таки нужно думать о судьбе человека. Но если что-то натворил, надо отвечать. Тем более такой поступок тянет на более серьезный срок. В России ему бы дали лет пятнадцать. Трудно понять. Ощущение, что у человека просто нет мозгов и отсюда такое вопиющее нарушение закона. Нормальный, умный человек, имея такой хороший контракт, перспективы, никогда бы на это не пошел», – сказал Колосков.
- 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
- На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.