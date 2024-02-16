Колосков раскритиковал действия Промеса

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о деле полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Все-таки нужно думать о судьбе человека. Но если что-то натворил, надо отвечать. Тем более такой поступок тянет на более серьезный срок. В России ему бы дали лет пятнадцать. Трудно понять. Ощущение, что у человека просто нет мозгов и отсюда такое вопиющее нарушение закона. Нормальный, умный человек, имея такой хороший контракт, перспективы, никогда бы на это не пошел», – сказал Колосков.