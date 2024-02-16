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    Колосков раскритиковал действия Промеса

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о деле полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Все-таки нужно думать о судьбе человека. Но если что-то натворил, надо отвечать. Тем более такой поступок тянет на более серьезный срок. В России ему бы дали лет пятнадцать. Трудно понять. Ощущение, что у человека просто нет мозгов и отсюда такое вопиющее нарушение закона. Нормальный, умный человек, имея такой хороший контракт, перспективы, никогда бы на это не пошел», – сказал Колосков.

    • 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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    Источник: РИА Новости

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    16.02.2024 16:20
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1708089882
    ...уж, чья бы мычала, а твоя бы колосовская, молчала!)...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708090063
    Жадность фраера сгубила. Гыгыгы
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    VVM1964
    1708092640
    Вот оно - мнение честного, неподкупного человека !!! )))
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    Cleaner
    1708095356
    Промес не только глуп, но еще и жаден. Потому и вложился в наркоту. А СТЫДНО за Спартака...(((
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    VPERDIV SPARTAK
    1708107201
    Нормальный и умный и в Спартак не пошел бы
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