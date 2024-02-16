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    Адвокат рекомендовал Промесу вернуться в Россию

    Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал информацию об объявлении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.

    «Один лишь факт объявления Промеса в международный розыск не означает его немедленной экстрадиции из страны, с которой у Нидерландов заключено соглашение о сотрудничестве по уголовным делам. На все процедурные вопросы, в том числе у страны, на территории которой сейчас находится Промес, требуется определенное время.

    В настоящий момент нет никаких правовых оснований для его задержания в ОАЭ и ограничения свободы передвижения. Поэтому Квинси в любой момент вправе покинуть ОАЭ и вернуться в Россию, что рекомендую ему сделать в ближайшее время», – сказал Бушманов.

    • Промес находится вместе со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
    • В среду суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.
    • Бушманов был адвокатом полузащитника Павла Мамаева в деле о двух драках в Москве в 2018 году.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.02.2024 15:18
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1708086013
    Атас ))
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    TIMOTHY
    1708086192
    По честному,если не сдать его,то надо у нас посадить ,иначе как то неправильно
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708086264
    Свинька прамес бегом давай!)
    Ответить
    Cleaner
    1708087543
    Промес еще вчера по полю с ДВУМЯ ЧЕМОДАНАМИ бегал!!!...)))
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1708088165
    В Россию не нужно! Пусть прячется в Афганистане или Колумбии. Там самое место наркоторговцу!
    Ответить
    NewLife
    1708088710
    Много мусорных сайтов расплодилось на деньги азартных ребят, просерающих свое бабло в тото. Жаль вас, игроманы)
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    The only one
    1708088898
    Правильно, в Россию и "добровольцем" на Донбасс.
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