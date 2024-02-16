Адвокат рекомендовал Промесу вернуться в Россию

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал информацию об объявлении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.
«Один лишь факт объявления Промеса в международный розыск не означает его немедленной экстрадиции из страны, с которой у Нидерландов заключено соглашение о сотрудничестве по уголовным делам. На все процедурные вопросы, в том числе у страны, на территории которой сейчас находится Промес, требуется определенное время.
В настоящий момент нет никаких правовых оснований для его задержания в ОАЭ и ограничения свободы передвижения. Поэтому Квинси в любой момент вправе покинуть ОАЭ и вернуться в Россию, что рекомендую ему сделать в ближайшее время», – сказал Бушманов.
- Промес находится вместе со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
- В среду суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
- Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.
- Бушманов был адвокатом полузащитника Павла Мамаева в деле о двух драках в Москве в 2018 году.