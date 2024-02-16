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    • Стали известны допустимые сроки подачи апелляции по делу Промеса

    Стали известны допустимые сроки подачи апелляции по делу Промеса

    Апелляционный суд Амстердама пока не получил жалобу от представителей полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на приговор по делу о контрабанде наркотиков.

    «Мы еще не получили его апелляцию», – сообщили в пресс-службе суда. Там также заявили, что у стороны Промеса есть 14 дней на подачу апелляции.

    • В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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    Источник: ТАСС

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    16.02.2024 12:02
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    Комментарии (21)
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    DVOK68
    1708074578
    Долгая песня весь этот суд,аппеляции шмапеляции и прочая казуистика.За это время Квинси успеет карьеру игроцкую закончить и внуков женить) Чего ему и пожелаю!
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    Pooodle
    1708076042
    Полетит в Нидерланды обжаловать. Гы-гы-гы
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    Cleaner
    1708076867
    Адвокаты не подают апелляцию потому, что считают, что за ПОНОЖОВЩИНУ плюс НАРКОТОРГОВЛЮ срок в 7,5 лет это успех защиты. Могли бы и 20 лет дать.
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    СпорЦмен
    1708076878
    Я бы, на его месте, спрятался в черном углу!
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    Вомбат
    1708079131
    Рассмотрение первой апелляции заняло 2 года. Решение апелляционного суда по поножовщине будет оглашено через пару недель. Но это не означает, что Интерпол получит ордер на арест Промеса. Бытовуха Интерпол не интересует, и Промес сможет еще пару лет ездить по всему миру, кроме Европы. Рассмотрение второй апелляции точно займет не меньше двух лет. Промес к моменту, когда Интерпол получит ордер на его арест и всякие ОАЭ будут обязаны его выдавать, уже закончит карьеру.
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    WE ARE FOR PETER
    1708079499
    Кругом одни дебилы говорил антибиотик!! Контрабанда наркоты в крупных размерах и заступники нашлись у преступника!
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    WE ARE FOR PETER
    1708079630
    Наркота оговорили губошлепа, поножовщина тоже оговор!)) Только сектанты могут так размышлять,вот уж истинно отшибленный народец!!)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708080998
    Как бы с этой апелляцией срок ему не добавили. Больно легко отделался за полторы тонны кокса. У нас срок от 15 до 25. И скорее всего пошел бы по верхней планке за такую партию. Гыгыгы
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    АЛЕКС 58
    1708085744
    Достаточно прочитать комментарии,что бы понять,кто на сайте любит футбол,а кто принимает наркотики. Как можно защищать наркоторговца???
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    WE ARE FOR PETER
    1708089253
    Сидеть будет,только где
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