Стали известны допустимые сроки подачи апелляции по делу Промеса

Апелляционный суд Амстердама пока не получил жалобу от представителей полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на приговор по делу о контрабанде наркотиков.
«Мы еще не получили его апелляцию», – сообщили в пресс-службе суда. Там также заявили, что у стороны Промеса есть 14 дней на подачу апелляции.
- В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
- Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.