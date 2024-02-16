Стали известны допустимые сроки подачи апелляции по делу Промеса

Апелляционный суд Амстердама пока не получил жалобу от представителей полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на приговор по делу о контрабанде наркотиков.

«Мы еще не получили его апелляцию», – сообщили в пресс-службе суда. Там также заявили, что у стороны Промеса есть 14 дней на подачу апелляции.